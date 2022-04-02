У розбитій техніці окупантів знайшли цікаву знахідку – росії вже дали нову назву

Кацапські окупанти крадуть все, що "погано" лежить

Усвідомлюючи, що у боях з українськими захисниками "другій армії світу" вже нічого "не світить", загарбники почали дедалі частіше вдаватися до мародерства та обкрадати все, що попадається на очі: прикраси, одяг, дитячі іграшки та навіть побутову техніку. Такий розвиток подій викликає шквал жартів серед користувачів мережі, які дедалі частіше діляться новими назвами для однієї з "найпотужніших" армій.

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Фотографію ще однієї знищеної техніки окупантів на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив журналіст одного з українських телеканалів Сергій Харченко.

На кадрах видно розбиту українськими бійцями тентовану вантажівку російських загарбників, усередині якої знаходяться кілька вкрадених в Україні пральних машин.

"У 2020 році на расії випустили понад 5 млн пральних машин. Це по п'ять машин на кожного мародера першої мародерської армії світу. Але рашисти їдуть вбивати українців, щоб спи**ити пральну машину для своєї заї. Або продати її в білорусі на базарі мародерів. Проте не для всіх мародер-тур був успішним. Дехто прикіпів назавжди до награбованого на українській землі. ПрАщАй немытая раzzия", — йдеться в тексті публікації.

У коментарях під дописом українці жартують, оприлюднюючи свої версії назв "великої" російської федерації:

Коментарі користувачів мережі під публікацією журналіста

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше, а саме 31 березня, російські війська залишили територію української ЧАЕС, проте під час відходу встигли поцупити все, що "погано лежало": сервізи, виделки, ложки і навіть тарілки.