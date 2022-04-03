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На Харківщині розшукали російського льотчика-втікача, літак якого збили під Ізюмом (фото)

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Залишки російського літака та затриманий пілот Новина оновлена 03 квітня 2022, 17:36
Залишки російського літака та затриманий пілот

Льотчику вдалося катапультуватися та втекти, але "воля" тривала недовго.

У неділю, 3 квітня, українські військові на Харківщині збили черговий російський винищувач вартістю 50 мільйонів доларів. А через деякий час вдалося затримати та взяти у полон ще й льотчика.

Радісною новиною поділився радник голови МВС України Антон Геращенко у власному Telegram-каналі.

За його словами, вороже повітряне судно збили завдяки системі протиповітряної оборони. А льотчика-втікача, якому вдалося катапультуватися та втекти, українські військові розшукали та затримали. Ним виявився пілот з російського Таганрогу

"Пілот збитого під Ізюмом літака затриманий! "Таганрозький льотчик"", — повідомив Антон Геращенко.

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Пілот ліквідованого біля Ізюма російського літака
Пілот ліквідованого біля Ізюма російського літака

Нагадаємо, що станом на 3 квітня втрати ворога склали уже близько 18 тисяч солдатів. Точність підрахунку поки що неможлива, адже на багатьох лініях фронту продовжуються активні бойові дії. Щодо техніки, то за 39 днів ворожа армія втратила 644 танки, 1830 бойових броньованих машин, 143 літаки, 134 вертольоти та тисячі одиниць іншої техніки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що під Харковом ліквідували російського командира бригади, яка найбільше зазнала втрат у війні.

Теги:
#Україна #Росія #Літак #Війна #Ізюм #Льотчик #Окупанти
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