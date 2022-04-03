Чинили геноцид у Бучі, Ірпіні, Гостомелі: в Україні оприлюднили список російських підрозділів

Всі дані будуть передані у Гаазький суд.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, якому надали нове військове звання, повідомив частини та підрозділи російських Збройних сил та Росгвардії, які вчиняли геноцид над українцями у Бучі, Гостомелі та Ірпені на Київщині.

Відповідний список російських підрозділів з'явився у неділю, 3 квітня, на Facebook-сторінці Арестовича.

За його інформацією, звірячі вбивства людей на Київщині вчиняли такі частини на підрозділи:

64 окрема мотострілецька бригада 35 армії Східного військового округу (Хабаровський край);

5 окрема танкова бригада 36 армії Східного ВО;

331 парашутно-десантний полк 98 повітрянодесантної дивізії;

137 парашутно-десантний полк 106 повітрянодесантної дивізії;

104 і 234 десантно-штурмові полки 76 десантно-штурмової дивізії;

14 і 45 окремі бригади спеціального призначення;

63 загін поліції особливого призначення Росгвардії;

155 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту.

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Нагадаємо, що після того, як російські окупанти покинули Київську область, у Бучі на деяких вулицях міста було виявлено сотні вбитих мирних жителів, яким перед смертю зв’язали руки й ноги, а потім кинули просто посеред дороги.

Також ми писали, що у Великій Британії заявили, що приголомшені звірствами російських окупантів у Бучі і зроблять все, щоб притягнути винних до відповідальності. Також "різанину в Бучі" засудив ряд інших країн, зокрема Ізраїль, Чехія, Німеччина.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні попередили, що вже незабаром про жахіття, яке творили російські окупанти, дізнається весь світ, а також судді Міжнародного Суду в Гаазі.