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Чинили геноцид у Бучі, Ірпіні, Гостомелі: в Україні оприлюднили список російських підрозділів

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Наслідки "присутності" росіян у Бучі Новина оновлена 03 квітня 2022, 23:02
Наслідки "присутності" росіян у Бучі

Всі дані будуть передані у Гаазький суд.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, якому надали нове військове звання, повідомив частини та підрозділи російських Збройних сил та Росгвардії, які вчиняли геноцид над українцями у Бучі, Гостомелі та Ірпені на Київщині.

Відповідний список російських підрозділів з'явився у неділю, 3 квітня, на Facebook-сторінці Арестовича.

За його інформацією, звірячі вбивства людей на Київщині вчиняли такі частини на підрозділи:

  • 64 окрема мотострілецька бригада 35 армії Східного військового округу (Хабаровський край);
  • 5 окрема танкова бригада 36 армії Східного ВО;
  • 331 парашутно-десантний полк 98 повітрянодесантної дивізії;
  • 137 парашутно-десантний полк 106 повітрянодесантної дивізії;
  • 104 і 234 десантно-штурмові полки 76 десантно-штурмової дивізії;
  • 14 і 45 окремі бригади спеціального призначення;
  • 63 загін поліції особливого призначення Росгвардії;
  • 155 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту.

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Нагадаємо, що після того, як російські окупанти покинули Київську область, у Бучі на деяких вулицях міста було виявлено сотні вбитих мирних жителів, яким перед смертю зв’язали руки й ноги, а потім кинули просто посеред дороги.

Також ми писали, що у Великій Британії заявили, що приголомшені звірствами російських окупантів у Бучі і зроблять все, щоб притягнути винних до відповідальності. Також "різанину в Бучі" засудив ряд інших країн, зокрема Ізраїль, Чехія, Німеччина.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, в Україні попередили, що вже незабаром про жахіття, яке творили російські окупанти, дізнається весь світ, а також судді Міжнародного Суду в Гаазі.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Ірпінь #Буча #Гостомель
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