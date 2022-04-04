Окупанти влаштували "тихий" терор у Херсоні: люди зникають, у моргах сотні трупів лежать на підлозі

Росіян здивувала непокірність українців

Одне з великих українських міст у російській окупації — Херсон та його мешканців зазнають постійних репресій.

Користувач Інстаграм Данило Голованов назвав це "терором у тиші". Він розповів, що росія відключила всі українські засоби зв’язку, мовлять лише канали з росії, а співробітники місцевих ЗМІ зникають один за одним.

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Також зникають і ті, хто намагається допомагати на місцях та розповідає, де можна взяти їжу. Серед них місцевий священник. Гуманітарну допомогу можна брати лише у росіян. Повідомляється про прослуховування телефонних розмов і сотні тіл у морзі.

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"Тотальну тишу блокадного міста проривають лише крики самих херсонців. Коли вони виходять на мітинги. Вони не бояться. Вони у себе вдома", — написано на одному зі слайдів.

Російських окупантів не влаштовує, що в українських містах жителі не мовчать і не терплять, як це зробили б росіяни.

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"Вас чекає тільки крах. І тиша. Трунова тиша…", — звернувся автор до окупантів.

Нагадаємо, повідомлялося, що до Херсону прибули фахівці з росії для "промивання мозку" — це групи інформаційно-психологічних операцій, включаючи співробітників ФСБ.

Як раніше писав "Телеграф", Херсон в окупації вже понад місяць, у місті розграбована росіянами частина магазинів, зафіксовані випадки мародерства.

Мітинги на підтримку України в регіоні не вітаються, а в окремих містах росіяни атакують мирних жителів – у Каховці відкрили вогонь із автоматів.

Наслідки окупації можуть бути шокуючими – у звільнених містах Київської області зафіксували звірства росіян проти мирного населення.