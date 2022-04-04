Рус

Окупанти влаштували "тихий" терор у Херсоні: люди зникають, у моргах сотні трупів лежать на підлозі

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1684
Російські війська у Херсоні Новина оновлена 04 квітня 2022, 08:27
Російські війська у Херсоні

Росіян здивувала непокірність українців

Одне з великих українських міст у російській окупації — Херсон та його мешканців зазнають постійних репресій.

Користувач Інстаграм Данило Голованов назвав це "терором у тиші". Він розповів, що росія відключила всі українські засоби зв’язку, мовлять лише канали з росії, а співробітники місцевих ЗМІ зникають один за одним.

Чому росії не виграти війну проти України?

Також зникають і ті, хто намагається допомагати на місцях та розповідає, де можна взяти їжу. Серед них місцевий священник. Гуманітарну допомогу можна брати лише у росіян. Повідомляється про прослуховування телефонних розмов і сотні тіл у морзі.

Вважається, що українців вивозять до секретних в’язниць
Вважається, що українців вивозять до секретних в’язниць

"Тотальну тишу блокадного міста проривають лише крики самих херсонців. Коли вони виходять на мітинги. Вони не бояться. Вони у себе вдома", — написано на одному зі слайдів.

Російських окупантів не влаштовує, що в українських містах жителі не мовчать і не терплять, як це зробили б росіяни.

Українців не змусиш думати по-іншому
Українців не змусиш думати по-іншому

"Вас чекає тільки крах. І тиша. Трунова тиша…", — звернувся автор до окупантів.

Нагадаємо, повідомлялося, що до Херсону прибули фахівці з росії для "промивання мозку" — це групи інформаційно-психологічних операцій, включаючи співробітників ФСБ.

Як раніше писав "Телеграф", Херсон в окупації вже понад місяць, у місті розграбована росіянами частина магазинів, зафіксовані випадки мародерства.

Мітинги на підтримку України в регіоні не вітаються, а в окремих містах росіяни атакують мирних жителів – у Каховці відкрили вогонь із автоматів.

Наслідки окупації можуть бути шокуючими – у звільнених містах Київської області зафіксували звірства росіян проти мирного населення.

Теги:
#Херсон #Війна #Окупація
Олаф Шольц
Політика
Шольц обіцяє покарати росію за звірства у Бучі, а Дуда натякнув на нові постачання зброї Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олаф Шольц
Шольц обіцяє покарати росію за звірства у Бучі, а Дуда натякнув на нові постачання зброї Україні
Дата публікації
Категорія
Відступ росії був хаотичним
Україна виграла битву за Київ – на сході ситуація інша: свіжі карти бойових дій
Дата публікації
Категорія
Фотодокази вбивств мирних українців на обкладинках іноземних ЗМІ
Буча – тема номер 1 у Західній пресі: "Це розправа над невинними"
Дата публікації
Категорія
Характер і масштаби пошкоджень "Адмірала Ессена" поки що невідомі
Українські військові підбили гордість російського флоту: що про це пишуть ЗМІ
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 4 квітня
Війна - день 40: поки світ у роздумах над санкціями для Кремля, окупанти бомблять Тернопіль, Одесу та Миколаїв