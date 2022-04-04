До відновлення звільненого Тростянця залучено команду архітекторів та урбаністів – голова Сумської ОВА

У Сумську область прибула група архітекторів та урбаністів, які працюватимуть над відбудовою звільненої Тростянецької громади. Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Разом із головним архітектором області Володимиром Биковим і спільно з фахівцями з Києва, проєктними інститутами обговорили перші кроки робіт. Починаємо обстеження території, проєктування та відновлення центральної частини Тростянця", — сказав голова області.

За словами Живицького, головною метою зараз є відновлення зруйнованих окупантами об’єктів інфраструктури і повернення громади до нормального життя. Так, частину Тростянця вже забезпечили електроенергією. Електрики, газовики, комунальні служби працюють цілодобово, зазначив очільник ОВА.

"П’ятиповерхівка навпроти залізничного вокзалу вигоріла повністю, адже, як розповів один із мешканців, російські окупанти прицільно били по цьому будинку з кулеметів. Їхня ціль була − спалити людей у будинку", — розповів він.

Живицький підкреслив, що всі зруйновані будівлі у населеному пункті будуть відбудовані. Фахівці-архітектори будуть обстежувати об’єкти інфраструктури та нададуть висновки та рекомендації щодо їх відновлення.

"Робота по відновленню Сумщини триває. Ми обов’язково відбудуємо зруйновані орками міста та села і вже активно над цим працюємо!", — резюмував голова ОВА.

Нагадаємо, місто Тростянець було звільнено від російських військ наприкінці березня. Як повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, в ході окупації значних пошкоджень зазнали, зокрема, міська лікарня та привокзальна площа.