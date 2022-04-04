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Зв’язали та розстріляли у спину: у Бучі знайшли нових жертв "русского міра" (фото 18+)

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Валерія Куценко Валерія Куценко
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Окупанти безжально розстріляли людей у підвалі санаторію та кинули там їхні тіла Новина оновлена 04 квітня 2022, 12:12
Окупанти безжально розстріляли людей у підвалі санаторію та кинули там їхні тіла

Скільки ще таких страшних знахідок на нас чекає…

У Бучі Київської області, що нарешті вільна від окупації російських військових, продовжують документувати злочини агресора — так, у дитячому санаторії знайшли нові тіла жертв серед мирних українців.

Фото на своїй сторінці у Facebook вранці 4 квітня опублікував екс-міністр оборони України Арсен Аваков, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що нових жертв "русского міра" знайшли у підвалі дитячого санаторію "Променистий" на вулиці Вокзальній.

Росіяни зв’язали п’ятьох українців, привели їх у підвал, після чого посадили обличчям до стіни та розстріляли у спину.

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"Світ! Ви так і будете путінський газик купувати і грітися?", — звернувся Аваков до міжнародної спільноти.

Підвал, де знайшли тіла
Підвал, де знайшли тіла
П’ятеро людей розстріляли як тварин
П’ятеро людей розстріляли як тварин
Українцям зв’язали руки та розгорнули до стіни
Українцям зв’язали руки та розгорнули до стіни
Тіла так і кинули у підвалі
Тіла так і кинули у підвалі

"Немає слів…", "Кожен повинен це бачити", "Ви відповісте за смерть та страждання кожного українця", "Жесть", — серед іншого, коментують фото в мережі.

Реакція українців на нові фото з Бучі
Реакція українців на нові фото з Бучі

Нагадаємо, що росіяни увійшли до Бучі, Ірпеня та Гостомелю ще в найперші дні повномасштабного вторгнення в Україну, і звільнили їх буквально днями.

У Бучі нарахували вже щонайменше 340 тіл загиблих, при цьому ця цифра ще зросте, — багатьох жителів місцеві вже поховали прямо у дворах.

Як повідомляв "Телеграф", російські пропагандисти намагалися видати докази їхніх звірств у Бучі за "постановку" українців, проте зазнали невдачі.

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#Буча
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