Зв’язали та розстріляли у спину: у Бучі знайшли нових жертв "русского міра" (фото 18+)

Скільки ще таких страшних знахідок на нас чекає…

У Бучі Київської області, що нарешті вільна від окупації російських військових, продовжують документувати злочини агресора — так, у дитячому санаторії знайшли нові тіла жертв серед мирних українців.

Фото на своїй сторінці у Facebook вранці 4 квітня опублікував екс-міністр оборони України Арсен Аваков, повідомляє "Телеграф".

Зазначається, що нових жертв "русского міра" знайшли у підвалі дитячого санаторію "Променистий" на вулиці Вокзальній.

Росіяни зв’язали п’ятьох українців, привели їх у підвал, після чого посадили обличчям до стіни та розстріляли у спину.

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"Світ! Ви так і будете путінський газик купувати і грітися?", — звернувся Аваков до міжнародної спільноти.

Підвал, де знайшли тіла

П’ятеро людей розстріляли як тварин

Українцям зв’язали руки та розгорнули до стіни

Тіла так і кинули у підвалі

"Немає слів…", "Кожен повинен це бачити", "Ви відповісте за смерть та страждання кожного українця", "Жесть", — серед іншого, коментують фото в мережі.

Реакція українців на нові фото з Бучі

Нагадаємо, що росіяни увійшли до Бучі, Ірпеня та Гостомелю ще в найперші дні повномасштабного вторгнення в Україну, і звільнили їх буквально днями.

У Бучі нарахували вже щонайменше 340 тіл загиблих, при цьому ця цифра ще зросте, — багатьох жителів місцеві вже поховали прямо у дворах.

Як повідомляв "Телеграф", російські пропагандисти намагалися видати докази їхніх звірств у Бучі за "постановку" українців, проте зазнали невдачі.