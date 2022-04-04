Зв’язали та розстріляли у спину: у Бучі знайшли нових жертв "русского міра" (фото 18+)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 2745
Скільки ще таких страшних знахідок на нас чекає…
У Бучі Київської області, що нарешті вільна від окупації російських військових, продовжують документувати злочини агресора — так, у дитячому санаторії знайшли нові тіла жертв серед мирних українців.
Фото на своїй сторінці у Facebook вранці 4 квітня опублікував екс-міністр оборони України Арсен Аваков, повідомляє "Телеграф".
Зазначається, що нових жертв "русского міра" знайшли у підвалі дитячого санаторію "Променистий" на вулиці Вокзальній.
Росіяни зв’язали п’ятьох українців, привели їх у підвал, після чого посадили обличчям до стіни та розстріляли у спину.
Правду про війну в Україні читайте у нашому Телеграмі
"Світ! Ви так і будете путінський газик купувати і грітися?", — звернувся Аваков до міжнародної спільноти.
"Немає слів…", "Кожен повинен це бачити", "Ви відповісте за смерть та страждання кожного українця", "Жесть", — серед іншого, коментують фото в мережі.
Нагадаємо, що росіяни увійшли до Бучі, Ірпеня та Гостомелю ще в найперші дні повномасштабного вторгнення в Україну, і звільнили їх буквально днями.
У Бучі нарахували вже щонайменше 340 тіл загиблих, при цьому ця цифра ще зросте, — багатьох жителів місцеві вже поховали прямо у дворах.
Як повідомляв "Телеграф", російські пропагандисти намагалися видати докази їхніх звірств у Бучі за "постановку" українців, проте зазнали невдачі.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-