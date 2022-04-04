Через 40 днів агресії: захисники Маріуполя зняли розруху у місті з повітря

Скільки мирних людей дотепер ховаються у промерзлих підвалах складно навіть перелічити

Попри потужне протистояння українців, російські нацисти продовжують невпинно рівняти із землею український Маріуполь. З перших днів запеклої війни з росією саме це місто було однієї з найгарячіших точок ведення бойових дій. Кількість злочинів, які вчинили на вулицях Маріуполя нелюди з росії, навіть неможливо перелічити. Повністю знищена інфраструктура, величезна кількість трупів на вулицях, під завалами та ще живі жителі, які переховуються у підвалах, кожну хвилину сподіваючись на порятунок — саме так живе сьогодні одне з українських міст, яке перебуває в окупації.

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Моторошні фотографії Маріуполя з висоти пташиного польоту у своєму Теlegram-каналі оприлюднив окремий загін спеціального призначення НГУ "Азов".

"Маріуполь сьогодні.

40 днів тому місто було прекрасним.

Окупанти забрали нашу весну.

Вони спалили, понівечили, сплюндрували…

І за це може бути тільки смерть.

Смерть і жодного прощення", — йдеться в тексті публікації.

Моторошні кадри знищеного окупантами Маріуполя

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомий український командир розповів, чому кривавий агресор путін так люто "вчепився" у Маріуполь та показували кадри понівеченого окупантами міста з висоти пташиного польоту.