Через 40 днів агресії: захисники Маріуполя зняли розруху у місті з повітря
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Скільки мирних людей дотепер ховаються у промерзлих підвалах складно навіть перелічити
Попри потужне протистояння українців, російські нацисти продовжують невпинно рівняти із землею український Маріуполь. З перших днів запеклої війни з росією саме це місто було однієї з найгарячіших точок ведення бойових дій. Кількість злочинів, які вчинили на вулицях Маріуполя нелюди з росії, навіть неможливо перелічити. Повністю знищена інфраструктура, величезна кількість трупів на вулицях, під завалами та ще живі жителі, які переховуються у підвалах, кожну хвилину сподіваючись на порятунок — саме так живе сьогодні одне з українських міст, яке перебуває в окупації.
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Моторошні фотографії Маріуполя з висоти пташиного польоту у своєму Теlegram-каналі оприлюднив окремий загін спеціального призначення НГУ "Азов".
"Маріуполь сьогодні.
40 днів тому місто було прекрасним.
Окупанти забрали нашу весну.
Вони спалили, понівечили, сплюндрували…
І за це може бути тільки смерть.
Смерть і жодного прощення", — йдеться в тексті публікації.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомий український командир розповів, чому кривавий агресор путін так люто "вчепився" у Маріуполь та показували кадри понівеченого окупантами міста з висоти пташиного польоту.
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