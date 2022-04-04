Б’ють по лікарнях та дитбудинках: Віталій Кім розповів про ситуацію в Миколаївській області

Внаслідок обстрілів Миколаєва постраждали 5 медустанов

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім прокоментував обстріли російськими окупантами Миколаєва та області. Зокрема він повідомив, що постраждали об’єкти охорони здоров’я.

Про те, яка ситуація в області станом на 4 квітня, Кім розповів в ефірі телеканалу "ICTV".

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За його словами, обстріли були по всій області, включаючи Миколаїв та Очаків: "По Миколаєву 14 поранених, одна з них дитина, сьогодні операція, один хлопець помер. По місту Очаків 7 померлих та 19 поранених".

Голова Миколаївської ОДА заявив, що в результаті обстрілів постраждало 5 медустанов — це лікарня, дитяча лікарня, будинок дитини, лабораторія, онкодиспансер.

"Вони (росіяни — ред.) розганяють, що там у нас якісь статисти ховаються, снайпери у вікнах... Можуть залякувати, щоб люди кидали свої будинки, піддалися паніці. Але в нас цього немає. Люди просто зляться ще більше", — сказав Кім, додавши, що Миколаїв завжди готовий до будь-яких сценаріїв, тому для окупантів буде сюрприз, якщо вони полізуть у місто.

Також ракетні удари було завдано і по Одесі. Повідомлялося про п’ять вибухів. Міський голова Геннадій Труханов пізніше зазначив, що загиблих немає. Імовірно, ракети були запущені з російських кораблів, які знаходяться в районі кримського півострова.