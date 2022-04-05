"Зливав" секрети: топ-прокурора Миколаєва затримали за роботу на окупантів (відео)
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Чиновнику загрожує до 15 років позбавлення волі із можливістю конфіскації
Служба безпеки України затримала керівника Миколаївської окружної прокуратури в рамках розслідування справи про державну зраду — його підозрюють у роботі на російських окупантів, які вже кілька тижнів намагаються пробитися у цьому регіоні.
Про затримання прес-служба СБУ поінформувала вдень 5 квітня.
Зазначається, що силовики отримали аргументовані докази, що голова окружної прокуратури Миколаєва співпрацював із російськими спецслужбами через посередника та передавав інформацію про:
- оперативну обстановку у Миколаївській області;
- втрати української сторони та російських полонених;
- наслідки обстрілу Миколаєва та паролі на блокпостах.
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Для затримання злочинця СБУ передала прокурору неправдиві дані про загиблих українських військових, через кілька днів після чого ті імена спливли у російської сторони.
У ході обшуків вилучили докази протиправної діяльності затриманого.
Статтею 111 Кримінального кодексу України (держзрада) передбачено запобіжний захід у вигляді позбавлення волі строком на 12-15 років з можливістю конфіскації майна.
СБУ також показала відео, як голова окружної прокуратури Миколаєва зізнається у скоєному на допиті:
Хто очолює окружну прокуратуру Миколаєва?
За даними із сайту Миколаївської обласної прокуратури, головним окружним прокурором Миколаєва є Євген Рябий.
Нам також вдалося знайти його фото в мережі:
Як повідомляв "Телеграф", раніше російські окупанти поширили фейк про підготовку до "взяття Миколаєва за три дні".
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