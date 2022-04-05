"Зливав" секрети: топ-прокурора Миколаєва затримали за роботу на окупантів (відео)

Чиновнику загрожує до 15 років позбавлення волі із можливістю конфіскації

Служба безпеки України затримала керівника Миколаївської окружної прокуратури в рамках розслідування справи про державну зраду — його підозрюють у роботі на російських окупантів, які вже кілька тижнів намагаються пробитися у цьому регіоні.

Про затримання прес-служба СБУ поінформувала вдень 5 квітня.

Зазначається, що силовики отримали аргументовані докази, що голова окружної прокуратури Миколаєва співпрацював із російськими спецслужбами через посередника та передавав інформацію про:

оперативну обстановку у Миколаївській області;

втрати української сторони та російських полонених;

наслідки обстрілу Миколаєва та паролі на блокпостах.

Чесні та оперативні новини про війну — у нашому Телеграмі

Для затримання злочинця СБУ передала прокурору неправдиві дані про загиблих українських військових, через кілька днів після чого ті імена спливли у російської сторони.

У ході обшуків вилучили докази протиправної діяльності затриманого.

Статтею 111 Кримінального кодексу України (держзрада) передбачено запобіжний захід у вигляді позбавлення волі строком на 12-15 років з можливістю конфіскації майна.

СБУ також показала відео, як голова окружної прокуратури Миколаєва зізнається у скоєному на допиті:

Хто очолює окружну прокуратуру Миколаєва?

За даними із сайту Миколаївської обласної прокуратури, головним окружним прокурором Миколаєва є Євген Рябий.

Скріншот із сайту прокуратури

Нам також вдалося знайти його фото в мережі:

Голова окружної прокуратури Миколаєва Євген Рябий

Як повідомляв "Телеграф", раніше російські окупанти поширили фейк про підготовку до "взяття Миколаєва за три дні".