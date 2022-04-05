З’явилося відео моменту удару по дитячій лікарні у Миколаєві

Загалом в обстрілах за добу постраждали три медустанови, багато шкіл та дитсадків

У понеділок, 4 квітня, російські військові обстрілювали забороненими касетними снарядами житлові райони Миколаєва, серед іншого постраждала дитяча лікарня.

Відео моменту удару по медустанові опублікував голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

Що обстріл Миколаєва вівся забороненими Женевською конвенцією касетними боєприпасами, — зранку повідомляв Генштаб Збройних Сил України.

Оперативно та чесно про війну в Україні — у нашому Телеграмі

Кім опублікував відео моменту удару по лікарні та фото з території установи, де видно яму у землі від прильоту снаряда.

"Удар по секретному медичному об’єкту — дитячій лікарні", — прокоментував інцидент чиновник.

"А тут цілилися у суперсучасного робота на території лікарні", — додав Кім.

Наслідки удару по Миколаєву

Нагадаємо, раніше мер Миколаєва Олександр Сенкевич розповідав, що всього постраждали три медзаклади Миколаєва (5-та міська лікарня, Обласна клінічна лікарня, Центр профільних хвороб), п’ять шкіл та до 10 дитсадків, житлові квартали у "спальних" районах та Будинок дитини. Загинуло 10 людей, ще 46 – постраждали.

Варто зауважити, що на сьогоднішній день карта бойових дій у Миколаївській області виглядає так:

Карта бойових дій Миколаїв 05.04.2022

Як повідомляв "Телеграф", раніше Кім чітко розвінчав фейк російської пропаганди про підготовку нібито взяття Ніколаєва "за три дні".