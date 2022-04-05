Рус

В українському місті перейменують десятки "російських" вулиць: назвуть іменами Героїв

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
43
У Мукачеві перейменують десятки вулиць Новина оновлена 05 квітня 2022, 19:46
У Мукачеві перейменують десятки вулиць

Частину вулиць назвуть іменами українських військових.

У місті Мукачево Закарпатської області змінять назву десятків вулиць, скверів, площ та провулків. Мова про перейменування 90 топонімів, які названі на честь російських та радянських діячів політики, літератури та мистецтва.

Як повідомила пресслужба Мукачівської міськради, таке рішення ухвалив міський голова Андрій Балога.

"З метою відзначення подвигу, масового героїзму громадян, проявлених у захисті міст під час відсічі агресії росії було розглянуто звернення про перейменування вулиць Мукачева та сіл громади, які містять російські та радянські назви. Йдеться про понад 60 вулиць в місті та 18 вулиць в 10 селах міської територіальної громади", — йдеться у повідомленні.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Відповідну ініціативу вже обговорили на комісії з питань збереження історичної спадщини. Вулиці пропонують назвати загиблих у російсько-українській війні Героїв, або на честь видатних діячів Мукачева, Закарпаття, України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як виглядають вулиці українського Маріуполя, який практично з початку повномасштабного російського вторгнення росії в Україну місяць тому перебуває під вогнем окупантів.

Теги:
#Україна #Війна #Мукачево #Перейменування вулиць
Країни Євросоюзу відсилають російських дипломатів
Світ
Країни Європи стусанами випихають російських дипломатів після жаху в Бучі: список
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Країни Євросоюзу відсилають російських дипломатів
Країни Європи стусанами випихають російських дипломатів після жаху в Бучі: список
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський
Зеленський виступив на Раді безпеки ООН: головні заяви
Дата публікації
Категорія
Єнс Столтенберг запевнив Україну в підтримці НАТО
Генсек НАТО заявив про критичну фазу війни: що буде далі
Дата публікації
Категорія
США продовжують посилювати санкції проти росії
Дефолт дедалі ближче? Чи допоможе заборона США з приводу боргів росії зупинити путіни
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 5 квітня
Війна - день 41: світ засуджує росію за різню в Бучі, але окупанти продовжують вбивати українців