В українському місті перейменують десятки "російських" вулиць: назвуть іменами Героїв

Частину вулиць назвуть іменами українських військових.

У місті Мукачево Закарпатської області змінять назву десятків вулиць, скверів, площ та провулків. Мова про перейменування 90 топонімів, які названі на честь російських та радянських діячів політики, літератури та мистецтва.

Як повідомила пресслужба Мукачівської міськради, таке рішення ухвалив міський голова Андрій Балога.

"З метою відзначення подвигу, масового героїзму громадян, проявлених у захисті міст під час відсічі агресії росії було розглянуто звернення про перейменування вулиць Мукачева та сіл громади, які містять російські та радянські назви. Йдеться про понад 60 вулиць в місті та 18 вулиць в 10 селах міської територіальної громади", — йдеться у повідомленні.

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Відповідну ініціативу вже обговорили на комісії з питань збереження історичної спадщини. Вулиці пропонують назвати загиблих у російсько-українській війні Героїв, або на честь видатних діячів Мукачева, Закарпаття, України.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як виглядають вулиці українського Маріуполя, який практично з початку повномасштабного російського вторгнення росії в Україну місяць тому перебуває під вогнем окупантів.