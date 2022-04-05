На Тернопільщині через ракетний удар росіян стався витік аміаку: подробиці (відео)
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ППО збило ворожу ракету на Тернопільщині — її уламки пошкодили резервуари з міндобривами
Під Тернополем українська протиповітряна оборона збила ракету, яку випустили російські окупанти. Її уламки впали на склад із мінеральними добривами. Пошкоджено ємність з аміаковмісними добривами. Вони витекли на ґрунт біля будівлі.
Про це під час брифінгу розповів голова ОВА Володимир Труш.
За його словами, добрива витекли й потрапили до ґрунтових вод і ввечері показники вмісту аміаку виросли, тому місцевих жителів просять не пити воду з колодязів найближчим часом. За твердженням екологів, ситуація покращиться через 3-4 дні.
"Щодо технічної води — її доставлять спеціальні машини", — додав глава ОВА.
Зазначимо, що ворожа армія завдає ударів по українським містам, де від російських ракет гинуть десятки мирних жителів. Так, 3 квітня у Тернополі прогримів вибух. Водночас з’явилася інформація, що вибухи були чутні в Івано-Франківській та Рівненській областях.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що внаслідок обстрілу російських окупантів спальних районів Миколаєва 4 квітня 10 мирних жителів загинули, ще 46 отримали поранення.
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