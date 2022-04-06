На Чернігівщині один український танк нагнав страху на цілу колону техніки окупанта (відео)

Маневрування українських військових приємно вражає

Українські військові відчайдушно гнали ворога з півночі України, про що свідчить чимало відео боїв. Як, наприклад, опублікований журналістом Юрієм Бутусовим запис бою під Новою Басанню, що в Чернігівській області. Поблизу населеного пункту всього один танк ЗСУ дав надзвичайний бій цілій колоні російських загарбників.

Відеозаписом Бутусов поділився на власній Facebook-сторінці.

Чому росії не перемогти у війні з Україною?

За його словами, на прикладі одного екіпажу танкістів-українців можна побачити високий військовий інтелект та швидкість блискавичних тактичних рішень.

"Це просто взірець дій танку в обороні та в складній та хаотичній обстановці реального бою", — підкреслив журналіст, захоплюючись силою духу та продуманістю українських військовослужбовців.

Завдяки інформації порталу "Мілітарний" вдалося дізнатися, що відеозапис бою був зроблений під Новою Басанню на Чернігівщині.

Нова Басань на карті

Колона російської техніки почала в'їжджати до села, однак зустріла опір у вигляді танкового обстрілу. Однак завдяки химерній "схованці" нашого танку — за купою будівельного сміття — знайти позицію українців рашистам не вдалося. Все, на що спромоглися представники "другої армії світу" — це відкрити хаотичний вогонь.

Нашим же військовим вдалося не лише насмерть перелякати ворога, а й влучити у бронетранспортер БТР-82А, а також підбити танк, який майже одразу яскраво спалахнув.

Красиво палає

Напомним, ранее мы писали, что для приближения победы украинцы используют все подручные средства. Так, к примеру, наши бравые десантники уже во второй раз использовали противотанковое оружие, чтобы уничтожить вражескую авиацию. И, спойлер — им это удалось!

Также ВСУ ликвидируют и другую вражескую технику — так, под Нежином осталось не менее трех десятков танков и броневиков после боев с рашистами.