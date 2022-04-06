У Миколаєві вимагають самосуду над зрадником: "Настрої після Бучі зовсім інші"

Українці більше не шкодують росіян та їхніх помічників

Жителі Миколаєва різко негативно відреагували на дані про те, що керівник окружної прокуратури Євген Рябий міг сприяти окупантам та передавати їм секретну інформацію.

Про це вранці 6 квітня розповів голова Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

Чиновник наголосив на тому, що вина Рябого ще не доведена, — звинувачення на його адресу розглядатиме суд, проте місцеві жителі вже розмірковують про самосуд.

"Досить жорсткий настрій. Люди, які вважають, що він наводив вогонь на об’єкт, де загинули їхні близькі, дуже категорично налаштовані і готові його до суду… щось зробити з ним погане", — підкреслив Кім.

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"Я думаю, що це таке, а в нас же місто корабел, досить жорсткі хлопці у нас тут. А настрій з приводу росіян після Бучі, після тих звірств, зовсім інші. Зараз зовсім по-іншому виглядає ситуація, й що відбуватиметься при прямих зіткненнях", — додав він.

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Нагадаємо, напередодні СБУ поінформувала, що голова окружної прокуратури Миколаєва в силу повноважень мав секретну інформацію про наслідки обстрілів, жертв у лавах ЗСУ, кількість і місце утримання російських полонених та багато іншого, і є докази, що цю інформацію він передавав стороні агресора.

Його затримали за підозрою у державній зраді. За відкритими даними з мережі, окружну прокуратуру у Миколаєві очолює Євген Рябий.

На початку березня окупанти вдарили крилатою ракетою по військовій частині в Миколаєві, коли там спали українські солдати, загинуло та постраждало багато захисників. У наведенні цього обстрілу серед іншого підозрюють зараз Рябого.

Як повідомляв "Телеграф", раніше російські військові обстріляли дитячу лікарню у Миколаєві забороненими боєприпасами.