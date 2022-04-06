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Десант закінчився: росії нема чим атакувати Одесу з моря

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Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Великий десантний корабель ВМФ рф "Саратов" був знищений у Бердянську Новина оновлена 06 квітня 2022, 21:04
Великий десантний корабель ВМФ рф "Саратов" був знищений у Бердянську

Потенційний десант уже воює в Україні.

Поблизу Одеси, яка на початку квітня зазнала ракетного обстрілу, російська армія не зможе здійснити десантну операцію.

Такою думкою поділився австрійський військовий аналітик, експерт із застосування бойової авіації Томас Купер у своєму зведенні за 4-5 квітня. Переклад зведення українською мовою доступний на сторінці доцента Національного університету "Києво-Могилянська Академія" Ростислава Семківа у Facebook.

За інформацією Купера, росія задіяла у війні з Україною всі батальйони морської піхоти, а тому висадки десанту поблизу Одеси не буде.

"І до "гарних" новин: схоже, що станом на зараз усі – буквально – російські підрозділи морської піхоти, аж до останнього полку і батальйону, були залучені до цієї війни. Відповідно, тепер уже немає сумніву, що ніякої висадки десанту біля Одеси не буде", — написав Купер.

Раніше повідомлялося, що наприкінці березня росіяни намагалися висадити диверсійно-розвідувальну групу поблизу Одеси, проте ця операція провалилася. Росіяни вже кілька разів від початку війни в Україні намагалися висадитися на узбережжі Чорного моря.

Нагадаємо, ЗСУ наприкінці березня знищили великий десантний корабель ВМФ рф "Саратов" у Бердянську.

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#Україна #Одеса #Росія
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