Десант закінчився: росії нема чим атакувати Одесу з моря

Потенційний десант уже воює в Україні.

Поблизу Одеси, яка на початку квітня зазнала ракетного обстрілу, російська армія не зможе здійснити десантну операцію.

Такою думкою поділився австрійський військовий аналітик, експерт із застосування бойової авіації Томас Купер у своєму зведенні за 4-5 квітня. Переклад зведення українською мовою доступний на сторінці доцента Національного університету "Києво-Могилянська Академія" Ростислава Семківа у Facebook.

За інформацією Купера, росія задіяла у війні з Україною всі батальйони морської піхоти, а тому висадки десанту поблизу Одеси не буде.

"І до "гарних" новин: схоже, що станом на зараз усі – буквально – російські підрозділи морської піхоти, аж до останнього полку і батальйону, були залучені до цієї війни. Відповідно, тепер уже немає сумніву, що ніякої висадки десанту біля Одеси не буде", — написав Купер.

Раніше повідомлялося, що наприкінці березня росіяни намагалися висадити диверсійно-розвідувальну групу поблизу Одеси, проте ця операція провалилася. Росіяни вже кілька разів від початку війни в Україні намагалися висадитися на узбережжі Чорного моря.

Нагадаємо, ЗСУ наприкінці березня знищили великий десантний корабель ВМФ рф "Саратов" у Бердянську.