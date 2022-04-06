Росіяни думали, що Київ зустріне їх хлібом та сіллю – у Бучі їхні могили й залишилися (відео)

Росіяни всерйоз думали, що столиця України зустріне їх як визволителів.

Солдати рф хотіли переможно увійти до Києва у перші дні повномасштабного вторгнення в Україну, яке триває понад 40 днів.

Про це кореспондентові "Телеграфу" розповів місцевий мешканець Бучі (Київська область).

Чоловік розповів, що російські солдати у перші дні війни говорили місцевим жителям, що Київ зустріне їх хлібом та сіллю, адже у них там багато друзів. Однак у результаті окупантів ліквідували ще на підступах до столиці.

"У нас там (у Києві — ред.) стільки друзів. Нас зустрічатимуть хлібом і сіллю — там усі їхні могили та трупи так і залишилися. Вони відкритим текстом говорили, що у них там стільки друзів. Я був у шоку. Яких друзів?" — розповів чоловік.

Нагадаємо, росіяни влаштували у Бучі справжній терор. Після того, як місто було звільнено, на вулицях населеного пункту знаходили сотні трупів мирних громадян. 5 квітня президент України Володимир Зеленський розповів, скільки мирних громадян окупанти вбили у Бучі. Радбез ООН була скликана через звірства росіян, проте там представник рф цинічно звинуватив українців у провокації.