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"Хотіла, щоб вони ще були живі, але...": у Бородянці під завалами зруйнованих росіянами будинків досі залишаються люди (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Жителька Бородянки Новина оновлена 06 квітня 2022, 23:26
Жителька Бородянки

Російські загарбники вбили тисячі українців.

Місто Бородянка (Київська область) росіяни перетворили на руїни, а під завалами досі знаходяться тіла мирних українців.

Про це кореспондентові "Телеграфу" розповіла місцева мешканка Людмила.

Жінка розповіла, що під завалами будинку, який зруйнували окупанти кілька днів тому, перебувають її близькі — сестра та племінник. За її словами, під завалами знаходяться ще 8 людей. Через пожежу, яка сталася на цьому місці, Людмила і не сподівається, що вони могли вціліти. Жителька Бородянки також розповіла, що місцеві намагалися самі розібрати завали, а згодом прийшли рятувальники.

"Тут перебуває моя сестра, племінник і вісім людей... Я дуже хотіла б, щоб вони були живі, але тут чотири дні палав вогонь усередині...", — розповіла Людмила.

Нагадаємо, днями у генпрокуратурі України заявили, що у Бородянці може бути набагато більше жертв, ніж у Бучі (Київська область), яка стала символом російського терору. У Бородянці російські солдати зривали евакуації, стріляли у мирних жителів, бомбардували житлові будинки та не давали рятувати людей з-під завалів.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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