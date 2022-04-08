Росіяни вбили цивільного, обстрілявши криголам в порту Маріуполя
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російські нацисти продовжують знищувати мирне населення країни
Вночі на 7 квітня російські нацисти обстріляли криголам "Капітан Бєлоусов", який знаходився у Маріупольському торговельному порту. У момент обстрілу на судні перебували цивільні.
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Вказану інформацію у своєму "Телеграм-каналі" оприлюднив окремий загін спеціального призначення НГУ "Азов".
Згідно з попередніми відомостями, в результаті ворожого обстрілу одна людина загинула, ще кілька — поранені.
"Наголошуємо — путінські вбивці продовжують нищити порт Маріуполя, в якому знаходяться і іноземні кораблі з екіпажами", — йдеться в тексті публікації "азовців".
Варто відзначити, що криголам "Капітан Бєлоусов", який був збудований ще у 60-і роки та названий на честь видатного капітана далекого плавання, керівника Арктичного флоту Михайла Прокоповича Бєлоусова, є дизель-електричним судном балтійського типу. Загальна потужність його сягає 10500 кінських сил.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські нацисти, які продовжують цілеспрямовано знищувати українські міста, обстріляли у Маріуполі будівлю із позначкою "Червоного Хреста".
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