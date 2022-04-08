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Український бізнесмен навів вогонь ЗСУ на свій будинок, щоб знищити окупантів

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Чоловік пожертвував своїм будинком Новина оновлена 08 квітня 2022, 18:38
Чоловік пожертвував своїм будинком

Українці готові пожертвувати багатьом, аби захистити батьківщину.

У п’ятницю, 8 квітня, на 44 день війни український бізнесмен, співвласник портової компанії ТІС Андрій Ставніцер повідомив, що пожертвував будинком, щоб знищити групу окупантів під Києвом.

Відповідний пост Ставніцер опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Бізнесмен зазначив, що на камерах помітив, як окупанти починають базуватися в його будинку. Потім чоловік передав дані ЗСУ, а ті вогнем накрили загарбників. До речі, поблизу будинку бізнесмена розгорталося 12 одиниць техніки, включаючи РСЗВ, Торнадо-Г та "Гради".

"Дано: ти дивишся у вебкамеру свого будинку, а там у дворі російські військові розгортають 12 одиниць бойової техніки, включно з РСЗВ, "Торнадо-Г" та "Градами". Твій будинок побудований так, що працює як ідеальне укриття, звідки дуже зручно шмалювати по Києву. Навіщо вони і приїхали. Питання: скільки часу мину до моменту, коли ти повідомляєш точні координати свого будинку ЗСУ для наведення вогню? Будинок відбудую, країну відбудуємо, головне – врятувати якнайбільше життів", – написав бізнесмен, який прикріпив кілька знімків із підбитою військовою технікою біля його будинку.

Андрій Ставніцер навів ЗСУ на свій будинок під Києвом
Андрій Ставніцер навів ЗСУ на свій будинок під Києвом

Раніше повідомлялося, що росіяни завдали удару по вокзалу Краматорська під час евакуації мирних жителів. Окупанти відразу почали брехати, що у них немає такого типу ракет, який використовувався при обстрілі об’єкта цивільної інфраструктури. Військовий експерт Микола Бєлєсков зазначив ще кілька фактів, з яких стає зрозуміло, що росіяни цинічно брешуть. Внаслідок цинічної атаки на вокзал загинуло 50 людей.

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#Україна #Росія #Війна з Росією
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