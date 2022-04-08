Український бізнесмен навів вогонь ЗСУ на свій будинок, щоб знищити окупантів

Українці готові пожертвувати багатьом, аби захистити батьківщину.

У п’ятницю, 8 квітня, на 44 день війни український бізнесмен, співвласник портової компанії ТІС Андрій Ставніцер повідомив, що пожертвував будинком, щоб знищити групу окупантів під Києвом.

Відповідний пост Ставніцер опублікував на своїй сторінці у Facebook.

Бізнесмен зазначив, що на камерах помітив, як окупанти починають базуватися в його будинку. Потім чоловік передав дані ЗСУ, а ті вогнем накрили загарбників. До речі, поблизу будинку бізнесмена розгорталося 12 одиниць техніки, включаючи РСЗВ, Торнадо-Г та "Гради".

"Дано: ти дивишся у вебкамеру свого будинку, а там у дворі російські військові розгортають 12 одиниць бойової техніки, включно з РСЗВ, "Торнадо-Г" та "Градами". Твій будинок побудований так, що працює як ідеальне укриття, звідки дуже зручно шмалювати по Києву. Навіщо вони і приїхали. Питання: скільки часу мину до моменту, коли ти повідомляєш точні координати свого будинку ЗСУ для наведення вогню? Будинок відбудую, країну відбудуємо, головне – врятувати якнайбільше життів", – написав бізнесмен, який прикріпив кілька знімків із підбитою військовою технікою біля його будинку.

Андрій Ставніцер навів ЗСУ на свій будинок під Києвом

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Раніше повідомлялося, що росіяни завдали удару по вокзалу Краматорська під час евакуації мирних жителів. Окупанти відразу почали брехати, що у них немає такого типу ракет, який використовувався при обстрілі об’єкта цивільної інфраструктури. Військовий експерт Микола Бєлєсков зазначив ще кілька фактів, з яких стає зрозуміло, що росіяни цинічно брешуть. Внаслідок цинічної атаки на вокзал загинуло 50 людей.