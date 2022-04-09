"Ми ох*їли": у мережі показали, як зараз виглядає покалічена окупантами Житомирська траса (фото)

На трасі провели роботи з розмінування

Після втечі російських нацистів із Київської області Житомирська траса потроху оживає: нею тепер можуть проїхати звичайні цивільні автівки, адже рух частково відновили. Проте видовище, яке кожен може побачити, заїхавши туди, точно не для людей зі слабкими нервами.

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Кілька кадрів з Житомирської траси на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив український журналіст Стас Козлюк.

"Вирішили вчора з колегами поїхати не через Житомирську трасу на Макарів, а більш північною дорогою. І ми ох*їли. Настільки, що вих*їти назад не виходить", — йдеться в тексті публікації.

Житомирська траса

На узбіччі дороги неподалік села Озера лежить тіло чоловіка. На руках сліди від білого скотчу, поруч — речі, сумка, чохол від окулярів та обкладинка з документів.

Далі, ближче до Здвижівки стоять розбомблені окупантами автомобілі. Сліді крові там усюди: в салонах понівечених транспортних засобів і на дорозі. Поруч купа розкиданих речей серед яких дитячі іграшки білизна книжки та інше.

Найжорстокіше видовище далі, на виїзді з Макарова до села Липівка. Там стоять спалені автомобілі із трупами людей, які більше нагадують вугілля, усередині.

Одна з машин буквально розчавлена габаритною технікою орків.

Понівечена окупантами автівка

"Ці території контролювалися росіянами.

В селі Андріївка нам місцеві взагалі розказали, що за час окупації зникло близько 50 людей. Всі чоловіки. Когось знайшли вбитими на городах чи по льохах. Когось не знайшли. Тіла позабирали в морг", — додав журналіст.

Окупанти обстрілювали усіх, хто проїжджав по трасі

Свідоцтва злочинів російських нацистів на Житомирській трасі кількома днями раніше оприлюднив відомий український журналіст та телеведучий Дмитро Комаров. Йому вдалося особисто відвідати понівечений окупантами шлях в Київській області та на власні очі побачити звірства, які там вчинили російські військові.

Варто відзначити, що наразі на території звільненої від окупантів Київської області провели роботи з розчищення Житомирської траси, тож тепер вона частково доступна для проїзду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українській розвідці вдалося роздобути особисті відомості про російських солдатів, які вчиняли звірства в Київській області.