Ще одне українське місто залишилося без пам'ятника Пушкіну

Рішення щодо знесення пам'ятного знаку було прийнято в рамках дерусифікації через військову агресію росії

У місті на заході України вирішили позбутися російсько-імперського минулого, демонтувавши погруддя російському поету та прозаїку Олександру Сергійовичу Пушкіну. Рішення стосовно прибирання пам'ятника було прийняте на засіданні виконавчого комітету міста Тернополя.

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Відповідну інформацію в суботу, 9 квітня, оприлюднили на офіційній сторінці Тернопільської міської ради у соцмережі.

Рішення щодо демонтажу погруддя прокоментував тернопільській міський голова Сергій Надал, який наголосив, що нелюдські злочини російських солдатів в Україні повністю та безповоротно перекреслили всю культуру народу росії, тож все російське потрібно прибирати.

"Злочини росіян проти українського народу: вбивства, катування людей, ґвалтування жінок і дітей, руйнування українських міст перекреслили всю культуру російського народу. Цим злочинам немає пояснення. Вони не залишають нам вибору. Все російське потрібно демонтувати. В тому числі пам’ятник російському письменнику", — заявив чиновник.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні зареєстрували законопроєкт, в рамках якого планується повна заборона будь-яких назв міст, вулиць та інших топонімів, пов'язаних із росією та росіянами. До цього списку увійшли навіть поети та письменники.