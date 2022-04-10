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Примусова мобілізація в ОРДЛО досягла нових "висот"

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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росія посилює мобілізацію Новина оновлена 10 квітня 2022, 13:03
росія посилює мобілізацію

Росіяни мобілізують з ОРДЛО чоловіків, які взагалі не підлягають призову

Росіяни, які намагаються приховати втрати своїх регулярних військ на війні в Україні, залучають до військових дій інвалідів дитинства та співробітників "стратегічних підприємств" з ОРДЛО.

Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.

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Так, на Алчевський металургійний комбінат надійшло вказівку мобілізувати 1700 осіб, хоча раніше надходили рознарядки на 1000, 500, 400 осіб. Стверджується, що це четверта та найбільша хвиля мобілізації на комбінаті. Знято "броню" зі співробітників, які обслуговують районні електричні мережі.

Документи осіб, які не підлягають призову, було знайдено серед паперів знищеного підрозділу так званої "армії ДНР". Зокрема Олександра Савенка, інваліда дитинства, який не підлягає військовому призову. Або Андрія Івакіна, співробітника шахти "Комсомолець Донбасу" із довідкою про те, що він працює на "стратегічно важливому підприємстві".

Документи, що не підлягають призову, знайшли серед паперів знищеного підрозділу так званої "армії ДНР"
Документи, що не підлягають призову, знайшли серед паперів знищеного підрозділу так званої "армії ДНР"

Раніше повідомлялося, що у зв’язку зі значними втратами особового складу росія вербує бойовиків у невизнаному Придністров’ї.

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#Мобілізація #ОРДЛО
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