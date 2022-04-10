У Нову Каховку окупанти звозять фальшивих "українців" із прапорами росії (відео)

Спроби зліпити картинку для росТБ виглядають відверто жалюгідно

У Новій Каховці на Херсонщині, де тисячі мешканців протестували проти російського режиму, окупанти вирішили влаштувати проплачений антиукраїнський мітинг. У мережі з’являються відео, де видно кілька десятків людей, розкиданих по площі, із російськими прапорами в руках.

Інформацію повідомляє "УНІАН", посилаючись на місцеві Telegram-паблік.

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Очевидці стверджують, що бажаючих в’яло помахати триколором на камеру серед місцевих жителів не виявилося, тому масовку довелося привозити свою. Окремі відеоролики навіть демонструють, як до місця зйомки під’їжджають машини з акторами.

Загалом видовище виглядає дуже жалюгідним, особливо з огляду на те, що за Україну і право жити у своїй незалежній країні жителі Нової Каховки виходили тисячами, а не кількома десятками людей. Нинішня ж "акція" нічим іншим, як спробою створити видимість підтримки окупантів для російського телебачення, не є.

Нагадаємо, що справжні мітинги новокахівчан виглядають ось так — масово, яскраво та синьо-жовто.

До речі, слід зазначити, що за своє бажання не жити під гнітом російських солдатів жителі Нової Каховки не раз потрапляли під вогонь, будучи на мітингах.

Подібні спроби заспокоєння мирного населення на Херсонщині практикуються окупантами чи не у всіх населених пунктах. Так, наприклад, у Каховці (так, це інше місто) буквально днями загарбники спробували розігнати силою натовп людей, які вийшли на проукраїнський протест.