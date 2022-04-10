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Вивозили тіла під кулями та мінами: мешканець Чернігова розповів про українських танкістів-героїв

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Наслідки ворожих обстрілів Чернігова Новина оновлена 10 квітня 2022, 17:10
Наслідки ворожих обстрілів Чернігова

Не забули мешканці міста висловити вдячність й місцевим волонтерам.

Прикордонний Чернігів після звільнення від російських загарбників виглядає дуже похмуро, а мешканці міста зі страхом згадують те, що їм довелося пережити. Розповіді про цинічність окупантів, як завжди, вражають.

У місті на 46-день війни побував кореспондент "Телеграфу" — він з перших уст дізнався, що пережив Чернігів під час наступу ворожих військ.

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Як розповіли місцеві жителі, росіяни накривали місто мінами й тим самим просто рівняли його з землею. Українських військових росіяни боялися, а тому навіть по невеликих групах стріляли безперестанку.

Люди кажуть, що українські військовослужбовці трималися героїчно, особливо це стосується підрозділу з 5 танкістів, які воювали проти росіян у Чернігові.

"Я тут перетнувся з п'ятьма танкістами, у яких підбили танк. Вони такі хоробрі люди. У нас у дев'ятиповерхівці було четверо двохсотих, один поранений — йому ногу відірвало, дівчинку поранило. Нас евакуювали в школу, росіяни бомбили нас всіма видами озброєння, навіть з літаків. Такий жах був. Десь неподалік велися вуличні бої. Українські танкісти — це герої. Вони під мінами та кулями вивозили загиблих. Знайшли машини швидко, у той час, як нас бомбили з 8 ранку і до 16 дня, били прицільним вогнем", — розповів один із жителів Чернігова.

Чернігівці кажуть, що за кілька тижнів інтенсивних бойових місць було по-всякому, але вони дуже вдячні місцевим волонтерам — Тетяні та Євгену Шишкіним — а також українським військовим, які робили все для порятунку людей.

Нагадаємо, що Чернігів багато днів був майже в облозі російських окупантів, особливо після того, як ворожа армія розбомбила головну транспортну артерію — міст через Десну. Однак зараз місто звільнене від загарбників і намагається подолати всі наслідки приходу "руського міра". Як виглядає звільнене місто після 45 днів війни дивіться в ексклюзивному репортажі "Телеграфу".

Теги:
#Україна #Росія #Чернігів #Війна #ЗСУ
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