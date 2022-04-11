Кількість жертв обстрілу вокзалу Краматорська збільшилась

Люди намагалися поїхати від війни

Кількість жертв ракетного обстрілу залізничного вокзалу у Краматорську зросла. Від рук росіян, які випустили ракету, загинуло 57 людей.

Як повідомляє голова Донецької обласної адміністрації Павло Кириленко, серед загиблих є п’ятеро дітей. Ще 114 людей поранено.

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Нагадаємо, відразу після ракетного удару восьмого квітня повідомлялося про велику кількість поранених у важкому стані, з відірваними кінцівками та серйозними осколковими ураженнями.

Краматорський вокзал був великим залізничним вузлом для евакуації громадян далі лінії фронту з Донецької та Луганської областей. На ньому в момент обстрілу були тисячі людей — жінки, діти, люди похилого віку.

Наслідки влучення ракети — тіла вже прибрали

росія намагалася видати фейк про нібито причетність до атаки українських військових, але їхні пропагандисти вже встигли похвалитися ударом "по ЗСУ".

У винності рф у цьому кривавому нападі не сумніваються і в США, і в Євросоюзі. Американська розвідка заявила про причетність росії, як і ЄС засудив акт агресії з боку рф.