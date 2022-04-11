Росіяни вдарили ракетою по Миколаївщині: Кім озвучив деталі

Росіяни влучили у будівелі підприємства

Вибух, який у ніч на понеділок, 11 квітня, чули у Миколаєві, стався на підприємстві у Миколаївській області.

Про це вранці 11 квітня розповів керівник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

"Приховувати не буду, там ракета. Російські окупанти напали на підприємство на території нашої області. Постраждалих немає, там два ангари порожні та охоронця поранило від розбитого скла", — підкреслив він.

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Варто зауважити, що в мережі публікувалося відео ймовірного вибуху на Миколаївщині, — Кім підтвердив у своєму зверненні, що вони відповідали дійсності.

"Відео у всіх є, публікувати їх не буду", — сказав чиновник.

Що зараз відбувається у Миколаєві?

Російські військові вже багато тижнів намагаються пробитися через Миколаїв у бік Одеси та Придністров’я, але безуспішно, щоразу українці б’ють їх на цьому напрямку.

Карта бойових дій Миколаїв 11.04.2022

Як повідомляв "Телеграф", раніше одного миколаївського прокурора викрили в роботі на окупантів, внаслідок чого Миколаїв став вимагати самосуду над зрадником.