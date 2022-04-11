Рус

Росіяни вдарили ракетою по Миколаївщині: Кім озвучив деталі

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1738
Віталій Кім розповів про нічний обстріл окупантів Новина оновлена 11 квітня 2022, 09:30
Віталій Кім розповів про нічний обстріл окупантів

Росіяни влучили у будівелі підприємства

Вибух, який у ніч на понеділок, 11 квітня, чули у Миколаєві, стався на підприємстві у Миколаївській області.

Про це вранці 11 квітня розповів керівник Миколаївської обласної державної адміністрації Віталій Кім.

"Приховувати не буду, там ракета. Російські окупанти напали на підприємство на території нашої області. Постраждалих немає, там два ангари порожні та охоронця поранило від розбитого скла", — підкреслив він.

Чесно та оперативно про війну читайте у нашому Телеграмі

Варто зауважити, що в мережі публікувалося відео ймовірного вибуху на Миколаївщині, — Кім підтвердив у своєму зверненні, що вони відповідали дійсності.

"Відео у всіх є, публікувати їх не буду", — сказав чиновник.

Що зараз відбувається у Миколаєві?

Російські військові вже багато тижнів намагаються пробитися через Миколаїв у бік Одеси та Придністров’я, але безуспішно, щоразу українці б’ють їх на цьому напрямку.

Карта бойових дій Миколаїв 11.04.2022
Карта бойових дій Миколаїв 11.04.2022

Як повідомляв "Телеграф", раніше одного миколаївського прокурора викрили в роботі на окупантів, внаслідок чого Миколаїв став вимагати самосуду над зрадником.

Теги:
#Миколаїв
ФСБ "прокололося" на українській темі
Новини Росії
У ФСБ почалися чистки через Україну: чим спецслужби не догодили путіну
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
ФСБ "прокололося" на українській темі
У ФСБ почалися чистки через Україну: чим спецслужби не догодили путіну
Дата публікації
Категорія
Нова техніка рф у Валуйках.
росія знову стягує війська до українського кордону: опубліковані знімки з супутника (фото)
Дата публікації
Категорія
Дим після російських обстрілів
Не лише Дніпро: офіцер НАТО назвав ще одну можливу мету путінської армії в Україні
Дата публікації
Категорія
Еммануель Макрон та Марін Ле Пен
Вибори у Франції: Макрон лідирує, але з мінімальним відривом від Ле Пен (оновлюється)
Дата публікації
Категорія
Головні новини України за 11 квітня
Війна - день 47: росіяни перекидають сили на Харків та Дніпро, а Україна посилює армію новою зброєю