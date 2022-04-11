На Луганщині ЗСУ знищили склад з боєкомплектом окупантів: ефектне відео

ЗСУ точно обстріляли ракетно-артилерійський склад боєприпасів загарбників у тимчасово окупованому Новоайдарі

У Луганській області бійцям Збройних сил України вдалося знищити склад ворога з боєкомплектом.

Вказану інформацію у понеділок, 11 квітня, у своєму Телеграм-каналі повідомив керівник Луганської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Гайдай.

Відео знищення складу з боєприпасами

"Наші захисники знищили склад з боєкомплектом орків біля окупованого населеного пункту Луганщини… У нас маленька Перемога — палало 2,5 години те, що вже сьогодні могло вбити наших людей. Слава ЗСУ!", — йдеться в тексті публікації очільника області.

Також гайдай додав, що російські нацисти продовжують розповсюджувати неправдиву інформацію щодо обстрілу бійцями ЗСУ житлового сектору та наголосив, що ці відомості є суцільною брехнею.

Варто відзначити, що Луганська область є однієї з найгарячіших точок ведення бойових дій. Населені пункти цієї області систематично зазначають обстрілів системами залпового вогню "Торнадо — С", "Град", авіабомбами та іншим важким озброєнням з боку армії рф. В області розбомбили вже велику кількість населених пунктів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, неподалік Миколаєва українським захисникам вдалося з першого пострілу ювелірно знищити танк російських окупантів.