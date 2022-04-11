Як живе Чернігів після втечі окупантів: "Немає роботи, води та світла" (відео)

Жителі потроху починають повертатися до міста

Секретар Чернігівської міської ради розповів кореспондентові "Телеграфа" про ситуацію у Чернігові після відходу російських військових та наголосив, що у понеділок, 11 квітня — рівно тиждень, коли місто не зазнає обстрілів з боку росіян.

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За словами Олександра Ломако, наразі у Чернігові ситуація точно краща, аніж було місяць назад.

Станом на сьогоднішній день в місті відсутні комунікації, лише 50% житлових секторів оснащені водою і світлом, є проблеми зі зв'язком. Дуже багато зруйнованих підприємств, тож людям просто нікуди виходити на роботу.

Якщо до війни в Чернігові проживало 290 тисяч людей, то на сьогоднішній день в місті залишилося близько ста тисяч жителів.

"Ми вже не в окупації і не під обстрілами, упродовж кількох днів поставляються продукти харчування, медикаменти та інша гуманітарна допомога з Києва, але нормально життям це поки що назвати важко", — додав він.

Найскладніше, на думку представника міськради, це те, що переважна більшість жителів та керівництво міста не розуміє, чого очікувати в подальшому.

"Ми ж не розуміємо, як і вся Україна, чи це відступ, чи буде повторення їхньої (росіян — ред.) атаки, чи не повернуться знову їх ракети і літаки, які з першого дня війни нещадно бомбили, в першу чергу цивільні об'єкти з важкої зброї", — сказав він.

Розповідь секретаря чернігівської міськради

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Чернігові російські нацисти розбомбили стадіон імені Гагаріна. Ця новина сильно засмутила чернігівських тренерів, проте вони не втрачають надії та розраховують на те, що зовсім скоро у місті з'явиться новий модерновий стадіон.