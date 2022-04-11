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Впродовж тижня на Чернігівщині облаштують дві тимчасові переправи – Укравтодор

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Впродовж тижня на Чернігівщині облаштують дві тимчасові переправи – Укравтодор Новина оновлена 11 квітня 2022, 15:06

У Чернігівській області замість зруйнованих російськими окупантами мостів вже впродовж кількох днів будуть збудовані дві тимчасові переправи, повідомив заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Біля села Смолин на дорозі Р-69 Київ-Вишгород-Десна-Чернігів нова переправа має з‘явитись вже через 3 дні. На зведення переправи біля села Яблунівка на цій дорозі, за словами Івка, знадобиться 7 днів.

"Далі будемо працювати на дорозі Н-27 Чернігів-Мена-Сосниця-Грем‘яч біля села Киселівка", — розповів заступник голови Укравтодору.

Він також повідомив, що дорожники вже встигли відновити тимчасовий міст на дорозі Р-83 у місті Сосновськ та розпочали прибирання траси М-01 Київ-Чернігів, що є головним маршрутом сполучення зі столицею.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про початок функціонування тимчасової переправи у селі Романівці, що з‘єднала Київ з Ірпенем, Бучею, Гостомелем та Ворзелем.

Теги:
#Чернігівська область #Дороги #Війна #Укравтодор
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