Впродовж тижня на Чернігівщині облаштують дві тимчасові переправи – Укравтодор

У Чернігівській області замість зруйнованих російськими окупантами мостів вже впродовж кількох днів будуть збудовані дві тимчасові переправи , повідомив заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

Біля села Смолин на дорозі Р-69 Київ-Вишгород-Десна-Чернігів нова переправа має з‘явитись вже через 3 дні. На зведення переправи біля села Яблунівка на цій дорозі, за словами Івка, знадобиться 7 днів.

"Далі будемо працювати на дорозі Н-27 Чернігів-Мена-Сосниця-Грем‘яч біля села Киселівка", — розповів заступник голови Укравтодору.

Він також повідомив, що дорожники вже встигли відновити тимчасовий міст на дорозі Р-83 у місті Сосновськ та розпочали прибирання траси М-01 Київ-Чернігів, що є головним маршрутом сполучення зі столицею.