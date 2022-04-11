Впродовж тижня на Чернігівщині облаштують дві тимчасові переправи – Укравтодор
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У Чернігівській області замість зруйнованих російськими окупантами мостів вже впродовж кількох днів будуть збудовані дві тимчасові переправи, повідомив заступник голови Укравтодору Андрій Івко.
Біля села Смолин на дорозі Р-69 Київ-Вишгород-Десна-Чернігів нова переправа має з‘явитись вже через 3 дні. На зведення переправи біля села Яблунівка на цій дорозі, за словами Івка, знадобиться 7 днів.
"Далі будемо працювати на дорозі Н-27 Чернігів-Мена-Сосниця-Грем‘яч біля села Киселівка", — розповів заступник голови Укравтодору.
Він також повідомив, що дорожники вже встигли відновити тимчасовий міст на дорозі Р-83 у місті Сосновськ та розпочали прибирання траси М-01 Київ-Чернігів, що є головним маршрутом сполучення зі столицею.
Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив про початок функціонування тимчасової переправи у селі Романівці, що з‘єднала Київ з Ірпенем, Бучею, Гостомелем та Ворзелем.
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