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Захисники Маріуполя показали відео ювелірного знищення бойової техніки окупантів на вулицях міста

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Маріуполь після обстрілів Новина оновлена 11 квітня 2022, 15:36
Маріуполь після обстрілів

Військова техніка росіян перетворюється в Україні на обвуглений металобрухт

Бійці полку "Азов", які героїчно захищають український Маріуполь, показали ще одне ефектне відео знищення бойової техніки загарбників, з якої ті здійснювали обстріл міста.

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Нове відеопідтвердження ювелірної роботи окремого загону спеціального призначення НГУ "Азов", який завдав удару по позиціях російських окупантів, було оприлюднено в понеділок, 11 квітня.

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Відео від "Азова"

"Їх вдесятеро більше, у них літаки і кораблі, у них багато техніки… Та полк "Азов" продовжує нищити окупанта на вулицях українського Маріуполя!", — йдеться в тексті повідомлення "азовців".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія готується звинуватити українських військових у масових вбивствах мирних жителів у Маріуполі, тож окупанти збирають тіла загиблих жителів міста для подальшого створення фейкових матеріалів.

Тим часом українські військові продовжують успішно боронити Батьківщину від загарбників з росіїі. Зокрема, в одному з населених пунктів Луганської області бійці Збройних сил України знищили склад з боєкомплектом окупантів.

Теги:
#Україна #Війна #Маріуполь #Азов
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