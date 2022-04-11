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Окупанти використовують українських дітей для розвідки позицій ЗСУ: що треба знати батькам

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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окупанти намагаються залучити до "розвідки" українських дітей Новина оновлена 11 квітня 2022, 16:22
окупанти намагаються залучити до "розвідки" українських дітей

СБУ закликає батьків бути уважнішими стосовно переписок та контактів своїх синів та дочок

Росіяни вдаються до нових хитрощів та намагаються використати неповнолітніх, аби дізнатися військові позиції українських захисників. Батьків закликають бути пильними.

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Вказану інформацію у понеділок, 11 квітня, оприлюднив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

Так, згідно з даними, які вдалося встановити відомству, у Харкові росіянам вдалося встановити контакт з неповнолітнім хлопчиком. Окупанти пообіцяли дитині, що той отримає грошову винагороду, якщо той розповість, де у місті перебувають українські військові.

Зазначається, що переписку із загарбниками підліток вів у "Телеграмі".

Подібна ситуація трапилася й на Луганщині, де двоє російських солдатів діяли не через меседжер, а напряму. Окупанти прямо запропонували 16-річному – хлопцеві гроші за "здачу" місць розташування бійців ЗСУ, а також їх маршрутів. Коли дитина почала давати задню", заспокоювали, мовляв, ти не повнолітній, тобі нічого не буде.

На щастя, завдяки оперативному втручанню українських силовиків в обох випадках хлопці не встигли передати інформацію ворогу.

Інформація від СБУ

Раніше "Телеграф" повідомляв про нові провокації з боку росіян: на тимчасово окупованих територіях окупанти вимагають від дітей повернутися на навчання до освітніх закладів, які знаходяться на межі ведення бойових дій.

Теги:
#Україна #СБУ #Росіяни #ЗСУ #Діти
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