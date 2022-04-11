У росії відкрито анонсували хімічну атаку на Маріуполь (відео)

У прямому ефірі говорили про хімічну атаку на "Азовсталь" у Маріуполі.

Російські військові у понеділок, 11 квітня, натякали на "необхідність" застосування хімічної зброї у Маріуполі, на який ввечері з ворожого безпілотника окупанти скинули невідому отруйну речовину.

Так, в ефірі "Першого каналу" під час обговорення ситуації на заводі "Азовсталь" глава так званої "народної міліції" квазіреспубліки "ДНР" Едуард Басурін наголосив на необхідності взяти підприємство у Маріуполі, застосувавши проти військових хімічну зброю.

"Зараз треба розібратися з блокуванням цього заводу, знайти всі виходи та входи, а це можливо зробити. А після цього вже звернутися, я думаю, до хімічних військ, які знайдуть спосіб як викурити кротів зі своїх нір", — заявив Басурін.

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Заяву Басуріна активно розтиражувала низка російських ЗМІ, у тому числі й пропагандистський сайт "РИА Новости".

А близько 21:00 11 квітня українські військові повідомили, що російська армія за допомогою безпілотника скинула на Маріуполь невідому речовину, після чого люди почали відчувати дихальну недостатність, та вестибуло-атактичний синдром (розлад, який характеризується поганою стійкістю при ходьбі й раптовою втратою відчуття рівноваги).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Зеленський занепокоївся заявами російських пропагандистів про хімічну зброю.