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Зеленський про випадок зґвалтування немовляти окупантом: "Особа встановлена, ось такий "захисник дітей"

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Автор
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Володимир Зеленський Новина оновлена 12 квітня 2022, 12:35
Володимир Зеленський

Звірства російський військових взагалі не мають межі

В Україні встановили особу російського військовослужбовця-нелюда, який зґвалтував немовля, після чого відправив відео знущань своїм товаришам по службі.

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Вказану інформацію у вівторок, 12 квітня, оприлюднив президент України Володимир Зеленський під час чергового звернення до парламенту Литви, пише РБК-Україна.

"Встановлено навіть цю особу (зґвалтував немовля, — ред.), російський воїн Бичков з Пскова, десантник або спецназ, який відправляв товаришам відео того, що він робить з немовлям, як він знущається з нього. Ось такий російський військовий "захисник дітей", — сказав глава держави.

Також Зеленський додав, що, ймовірніше за все, російські пропагандисти вже почали виправдовувати відповідні дії свого військового.

"Російські пропагандисти, мабуть, вже почали це виправдовувати. Ймовірно, кажуть, що цього не було, а якщо було, то це був захист російськомовних", — сказав президент.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова розповіла іноземним журналістам про нелюдські вчинки росіян, які воювали на Київщині. Зокрема, у Бучі російські нацисти утримували в підвалі близько 25-ти дівчат віком від 14 до 24 років і систематично їх ґвалтували. Дев’ятеро з них тепер вагітні.

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#Україна #Росія #Війна
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