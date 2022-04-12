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Бойовики "відправили на забій" відомого джазмена: під час штурму Маріуполя вбито Миколу Звягінцева

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Микола Звягінцев Новина оновлена 12 квітня 2022, 20:54
Микола Звягінцев

При спробі захоплення Маріуполя було вбито відомого джазового музиканта

У вівторок, 12 квітня, стало відомо, що у складі так званої "армії ДНР" було вбито артиста Концертного оркестру духових інструментів та ансамблю "Септет-джаз", 38-річного Миколу Звягінцева.

Про загибель чоловіка передають місцеві ЗМІ.

Чому росії не виграти війну проти України?

ремль продовжує утилізувати мешканців Донбасу в безглуздій війні. Під Маріуполем пустили на м’ясо відомого джазового музиканта Донецької філармонії Миколу Звягінцева. Без підготовки кинули на передову, і результат виявився передбачуваним...", — пишуть у мережі.

Відомо, що у Звягінцева залишилися дружина та однорічна дочка.

Нагадаємо, що на війну проти України росія кинула не лише свою регулярну армію, а й бойовиків з-поміж мешканців тимчасово окупованих регіонів Донецької та Луганської областей. Росіяни також залучають до військових дій інвалідів дитинства та співробітників "стратегічних підприємств" з ОРДЛО.

Раніше повідомлялося, що у зв’язку зі значними втратами особового складу росія вербує бойовиків у невизнаному Придністров’ї.

Теги:
#Війна #Маріуполь #ДНР
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