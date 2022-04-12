Бойовики "відправили на забій" відомого джазмена: під час штурму Маріуполя вбито Миколу Звягінцева
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При спробі захоплення Маріуполя було вбито відомого джазового музиканта
У вівторок, 12 квітня, стало відомо, що у складі так званої "армії ДНР" було вбито артиста Концертного оркестру духових інструментів та ансамблю "Септет-джаз", 38-річного Миколу Звягінцева.
Про загибель чоловіка передають місцеві ЗМІ.
Чому росії не виграти війну проти України?
"кремль продовжує утилізувати мешканців Донбасу в безглуздій війні. Під Маріуполем пустили на м’ясо відомого джазового музиканта Донецької філармонії Миколу Звягінцева. Без підготовки кинули на передову, і результат виявився передбачуваним...", — пишуть у мережі.
Відомо, що у Звягінцева залишилися дружина та однорічна дочка.
Нагадаємо, що на війну проти України росія кинула не лише свою регулярну армію, а й бойовиків з-поміж мешканців тимчасово окупованих регіонів Донецької та Луганської областей. Росіяни також залучають до військових дій інвалідів дитинства та співробітників "стратегічних підприємств" з ОРДЛО.
Раніше повідомлялося, що у зв’язку зі значними втратами особового складу росія вербує бойовиків у невизнаному Придністров’ї.
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