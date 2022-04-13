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Живе Україно! У зруйнованому війною селі під Черніговом побачили добрий знак

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Є багато хороших прикмет, пов’язаних з лелеками Новина оновлена 13 квітня 2022, 11:46
Є багато хороших прикмет, пов’язаних з лелеками

Нашу країну так просто не зламати

У Новоселівці, розташованій відразу під Черніговом, після виходу російських окупантів побачили лелек, які серед розрухи будують гнізда.

Фото зробив кореспондент "Телеграфу" Євген Завгородній.

Як відомо, російські військові майже повністю оточили Чернігів та тижнями намагалися його взяти під свій контроль. Серед інших їм була деякий час підконтрольна Новоселівка на північному сході від обласного центру.

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Розташування Новоселівки на карті
Розташування Новоселівки на карті

Нині, незважаючи на всю розруху, яку росіяни принесли до мирного села, воно поступово повертається до життя.

Першою почала брати своє природа, — лелеки вже не лише повернулися, а й активно обживаються.

Величні птахи завжди вважалися добрим знаком
Величні птахи завжди вважалися добрим знаком
Життя завжди перемагає
Життя завжди перемагає
У населеному пункті повна розруха
У населеному пункті повна розруха

Що відбувалося у Чернігові?

Російські військові намагалися взяти Чернігів, щоб через нього ще з одного боку прорватися до столиці, до Києва.

Місто сильно постраждало від обстрілів, внаслідок бойових дій з нього виїхала більшість місцевих жителів, але Чернігів так і не здався "руському миру".

Ось кілька кадрів для розуміння, що там зараз відбувається.

Чернігів сильно постраждав від "руського миру"
Чернігів сильно постраждав від "руського миру"
Будинки просто зносило обстрілами
Будинки просто зносило обстрілами
У частині будинків буквально зяють дірки
У частині будинків буквально зяють дірки
Але головне залишилися чотирилапі городяни
Але головне залишилися чотирилапі городяни

Як повідомляв "Телеграф", раніше лелеки повернулися до Дніпропетровської області, яка вже другий місяць мужньо відбиває спроби окупантів прорватися.

Теги:
#Чернігів #Птахи #Лелека
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