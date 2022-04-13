Живе Україно! У зруйнованому війною селі під Черніговом побачили добрий знак

Нашу країну так просто не зламати

У Новоселівці, розташованій відразу під Черніговом, після виходу російських окупантів побачили лелек, які серед розрухи будують гнізда.

Фото зробив кореспондент "Телеграфу" Євген Завгородній.

Як відомо, російські військові майже повністю оточили Чернігів та тижнями намагалися його взяти під свій контроль. Серед інших їм була деякий час підконтрольна Новоселівка на північному сході від обласного центру.

Оперативно та чесно про війну читайте у нашому Телеграмі

Розташування Новоселівки на карті

Нині, незважаючи на всю розруху, яку росіяни принесли до мирного села, воно поступово повертається до життя.

Першою почала брати своє природа, — лелеки вже не лише повернулися, а й активно обживаються.

Величні птахи завжди вважалися добрим знаком

Життя завжди перемагає

У населеному пункті повна розруха

Що відбувалося у Чернігові?

Російські військові намагалися взяти Чернігів, щоб через нього ще з одного боку прорватися до столиці, до Києва.

Місто сильно постраждало від обстрілів, внаслідок бойових дій з нього виїхала більшість місцевих жителів, але Чернігів так і не здався "руському миру".

Ось кілька кадрів для розуміння, що там зараз відбувається.

Чернігів сильно постраждав від "руського миру"

Будинки просто зносило обстрілами

У частині будинків буквально зяють дірки

Але головне залишилися чотирилапі городяни

Як повідомляв "Телеграф", раніше лелеки повернулися до Дніпропетровської області, яка вже другий місяць мужньо відбиває спроби окупантів прорватися.