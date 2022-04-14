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Росіяни запустили новий фейк про Миколаїв: "Такої маячні не чули навіть від Жириновського"

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Залишок снаряда після обстрілу Миколаєва на початку квітня Новина оновлена 14 квітня 2022, 08:17
Залишок снаряда після обстрілу Миколаєва на початку квітня

Ситуація в регіоні контролюється ЗСУ

Про Миколаїв, що російські окупаційні війська обстрілюють ракетами здалеку, пропаганда росії запустила новий фейк. Нібито місто оточене.

У регіональному Телеграм-каналі "Новини Миколаївщини" вже посміялися з цієї заяви, зазначивши, що "такої маячні ми не чули навіть від Жириновського".

Вони нагадують, що ЗСУ надійно захищають місто, а росіяни можуть лише бомбити. Згідно з картою військових дій Миколаїв не знаходиться впритул до окупованих росією територій Херсонської області.

Карта бойових дій на півдні України на 14 квітня
Карта бойових дій на півдні України на 14 квітня

Зазначимо, що в Миколаєві вночі повідомляли про вибухи, також "гаряче" було на околицях Херсона — повідомляли про заграву та детонації в районі Чорнобаївки.

Зазначимо, що чутки про нібито облогу та велику кількість військової техніки навколо Миколаєва поширюються не вперше. Викликати паніку вже намагалися близько тижня тому.

Згідно з останніми картами бойових дій, обстріл Миколаєва ведеться з окупованої частини Херсонщини, яку українські війська почали звільняти. Російська армія намагається атакувати, але без успіху.

Теги:
#Миколаїв #Війна #Фейк
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