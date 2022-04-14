Росіяни запустили новий фейк про Миколаїв: "Такої маячні не чули навіть від Жириновського"
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Ситуація в регіоні контролюється ЗСУ
Про Миколаїв, що російські окупаційні війська обстрілюють ракетами здалеку, пропаганда росії запустила новий фейк. Нібито місто оточене.
У регіональному Телеграм-каналі "Новини Миколаївщини" вже посміялися з цієї заяви, зазначивши, що "такої маячні ми не чули навіть від Жириновського".
Вони нагадують, що ЗСУ надійно захищають місто, а росіяни можуть лише бомбити. Згідно з картою військових дій Миколаїв не знаходиться впритул до окупованих росією територій Херсонської області.
Зазначимо, що в Миколаєві вночі повідомляли про вибухи, також "гаряче" було на околицях Херсона — повідомляли про заграву та детонації в районі Чорнобаївки.
Зазначимо, що чутки про нібито облогу та велику кількість військової техніки навколо Миколаєва поширюються не вперше. Викликати паніку вже намагалися близько тижня тому.
Згідно з останніми картами бойових дій, обстріл Миколаєва ведеться з окупованої частини Херсонщини, яку українські війська почали звільняти. Російська армія намагається атакувати, але без успіху.