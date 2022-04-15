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"Це наші хе*ачать": окупанти зізнаються, що самі обстрілюють російські села

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Окупанти продовжують знищувати мирне населення України Новина оновлена 15 квітня 2022, 10:56
Окупанти продовжують знищувати мирне населення України

рф продовжує розповсюджувати неправдиві відомості про ЗСУ

Армія російської федерації сама обстріляла село Клімово, що у Брянській області, проте керівництво країни-агресора офіційно звинуватило у цьому українських військових.

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Відповідну інформацію підтверджують самі окупанти під час телефонного спілкування між собою. Про це йдеться у черговому перехопленні, яке у п'ятницю, 15 квітня, оприлюднив пресцентр Служби безпеки України.

"Це наші хе*ачять. Так треба. Так роблять у тому, щоб типу хохли провокують. І ось тому потрапляють", – заявив своїй дружині російський нацист, який воює з українцями на Донеччині.

За словами російського військовослужбовця, подібна ситуація була й за часи чеченської війни, коли росіяні самі підривали квартири у москві, а після звинувачували у цьому терористів.

"Насправді, це ФСБшники. Просто зараз вони (Україна – ред.) ніяк не могли дострілювати з такої відстані до Климового", – зізнається загарбник.

Окрім того, він повідомив дружині, що воювати в Україні більше не хоче, тож планує написати заяву щодо відмови у проведенні так званої "спецоперації".

Перехолення розмови окупанта

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росія офіційно звинуватила українських військовослужбовців в обстрілі її території.

Теги:
#Україна #СБУ #Війна #Перехоплення
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