Тіла матері та сина знайшли у завалах у звільненому селі під Києвом: драматичні фото

Скільки ж ще українців поховано під уламками?

Звірства російських військових в Україні не забудуть десятиліттями. Хоча окупанти вже кілька тижнів як відступили з Київської області, під завалами досі знаходять тіла їхніх жертв.

Ще два тіла знайшли у маленькому селі Вабля на Київщині, — свідком ексгумації став кореспондент "Телеграфу".

Як відомо, російські військові увійшли на Київщину та влаштувалися на північному заході від Києва ще у перші ж дні вторгнення. Одним із окупованих населених пунктів стало і село Вабля.

Чесно про війну в Україні читайте на нашому каналі Телеграм

Воно знаходиться між Бородянською та Макаровим, і в ньому жило всього кілька сотень людей.

Село Вабля на карті (зеленим виділено звільнені території)

Серед інших жила там і жінка із сином. Будинки в їхньому районі сильно постраждали від обстрілів, і окупанти так буяли, що пошкодження не встигали одразу оглядати.

Так і вийшло, що тіла їх дістали з-під завалів будинку лише 14 квітня, — через багато днів після виходу росіян з області.

Від окремих будинків взагалі нічого не залишилося після візиту "руського миру"

Постраждали цілі вулиці

Люди місцями досі перебувають під уламками

Дедалі більше загиблих дістають з-під завалів

Жертви росіян нарешті будуть гідно поховані

Цілі населені пункти стали місцем злочину

Там, де колись було життя, зараз суцільні руїни

Фото: Євген Завгородній, "Телеграф"

Незважаючи на всі жахи, про які відомо, попереду на українців чекає ще дуже багато неприємних відкриттів, — в одному тільки Маріуполі рахунок загиблих пішов уже на десятки тисяч.