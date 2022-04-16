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Тіла матері та сина знайшли у завалах у звільненому селі під Києвом: драматичні фото

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Дедалі більше тіл дістають, щоб перепоховати по-людськи Новина оновлена 16 квітня 2022, 07:58
Дедалі більше тіл дістають, щоб перепоховати по-людськи

Скільки ж ще українців поховано під уламками?

Звірства російських військових в Україні не забудуть десятиліттями. Хоча окупанти вже кілька тижнів як відступили з Київської області, під завалами досі знаходять тіла їхніх жертв.

Ще два тіла знайшли у маленькому селі Вабля на Київщині, — свідком ексгумації став кореспондент "Телеграфу".

Як відомо, російські військові увійшли на Київщину та влаштувалися на північному заході від Києва ще у перші ж дні вторгнення. Одним із окупованих населених пунктів стало і село Вабля.

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Воно знаходиться між Бородянською та Макаровим, і в ньому жило всього кілька сотень людей.

Село Вабля на карті (зеленим виділено звільнені території)
Село Вабля на карті (зеленим виділено звільнені території)

Серед інших жила там і жінка із сином. Будинки в їхньому районі сильно постраждали від обстрілів, і окупанти так буяли, що пошкодження не встигали одразу оглядати.

Так і вийшло, що тіла їх дістали з-під завалів будинку лише 14 квітня, — через багато днів після виходу росіян з області.

Від окремих будинків взагалі нічого не залишилося після візиту "руського миру"
Від окремих будинків взагалі нічого не залишилося після візиту "руського миру"
Постраждали цілі вулиці
Постраждали цілі вулиці
Люди місцями досі перебувають під уламками
Люди місцями досі перебувають під уламками
Дедалі більше загиблих дістають з-під завалів
Дедалі більше загиблих дістають з-під завалів
Жертви росіян нарешті будуть гідно поховані
Жертви росіян нарешті будуть гідно поховані
Цілі населені пункти стали місцем злочину
Цілі населені пункти стали місцем злочину
Там, де колись було життя, зараз суцільні руїни
Там, де колись було життя, зараз суцільні руїни

Фото: Євген Завгородній, "Телеграф"

Незважаючи на всі жахи, про які відомо, попереду на українців чекає ще дуже багато неприємних відкриттів, — в одному тільки Маріуполі рахунок загиблих пішов уже на десятки тисяч.

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