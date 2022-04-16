Тіла матері та сина знайшли у завалах у звільненому селі під Києвом: драматичні фото
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Скільки ж ще українців поховано під уламками?
Звірства російських військових в Україні не забудуть десятиліттями. Хоча окупанти вже кілька тижнів як відступили з Київської області, під завалами досі знаходять тіла їхніх жертв.
Ще два тіла знайшли у маленькому селі Вабля на Київщині, — свідком ексгумації став кореспондент "Телеграфу".
Як відомо, російські військові увійшли на Київщину та влаштувалися на північному заході від Києва ще у перші ж дні вторгнення. Одним із окупованих населених пунктів стало і село Вабля.
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Воно знаходиться між Бородянською та Макаровим, і в ньому жило всього кілька сотень людей.
Серед інших жила там і жінка із сином. Будинки в їхньому районі сильно постраждали від обстрілів, і окупанти так буяли, що пошкодження не встигали одразу оглядати.
Так і вийшло, що тіла їх дістали з-під завалів будинку лише 14 квітня, — через багато днів після виходу росіян з області.
Фото: Євген Завгородній, "Телеграф"
Незважаючи на всі жахи, про які відомо, попереду на українців чекає ще дуже багато неприємних відкриттів, — в одному тільки Маріуполі рахунок загиблих пішов уже на десятки тисяч.
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