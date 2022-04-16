ТБ окупантів у Херсоні: людям вже розповідають про "біологічну зброю" України

росія дезінформує світ про те, що в Україні розробляють біологічну зброю

В українському місті Херсон, яке наразі є єдиним обласним центром України, котрий загарбникам з росії вдалося захопити, окупанти повністю відключили мобільний зв'язок і запустили трансляцію 24 російських телеканалів. Переважна більшість ефірів транслює російську пропаганду та брехливі сюжети. Зокрема, на телеканалі "Херсон 24" росіяни показують новини про біологічну зброю, яка нібито виготовляється в американських лабораторіях в Україні.

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Інформація щодо нового витка прокремлівської пропаганди шириться в мережі.

Скріншот з росТБ, який транслює фейки у Херсоні

"У Херсоні росіяни запустили свій телеканал. Розповідають про "біологічну зброю" в Україні", — йдеться в тексті публікації.

Варто нагадати, що Херсон перебуває в окупації російської федерацією з 1 березня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські загарбники влаштували "тихий" терор у Херсоні: місцеві почали масово зникають, у моргах знаходяться сотні трупів мирних жителів міста, які просто скопом лежать на підлозі.