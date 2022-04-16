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ТБ окупантів у Херсоні: людям вже розповідають про "біологічну зброю" України

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Окупаційні війська у Херсоні Новина оновлена 16 квітня 2022, 12:09
Окупаційні війська у Херсоні

росія дезінформує світ про те, що в Україні розробляють біологічну зброю

В українському місті Херсон, яке наразі є єдиним обласним центром України, котрий загарбникам з росії вдалося захопити, окупанти повністю відключили мобільний зв'язок і запустили трансляцію 24 російських телеканалів. Переважна більшість ефірів транслює російську пропаганду та брехливі сюжети. Зокрема, на телеканалі "Херсон 24" росіяни показують новини про біологічну зброю, яка нібито виготовляється в американських лабораторіях в Україні.

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Скріншот з росТБ, який транслює фейки у Херсоні
Скріншот з росТБ, який транслює фейки у Херсоні

"У Херсоні росіяни запустили свій телеканал. Розповідають про "біологічну зброю" в Україні", — йдеться в тексті публікації.

Варто нагадати, що Херсон перебуває в окупації російської федерацією з 1 березня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські загарбники влаштували "тихий" терор у Херсоні: місцеві почали масово зникають, у моргах знаходяться сотні трупів мирних жителів міста, які просто скопом лежать на підлозі.

Теги:
#Росія #Херсон #Війна #Телеканал
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