Бойовики із "ЛДНР" мобілізують дітей: Денісова повідомила про загиблих
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 24
Серед підлітків вже є трігчно загиблі
На територіях Донеччини та Луганщини окупанти проводять мобілізацію неповнолітніх до лав бойовиків.
Надійне джерело новин про війну — підпишись на наш Telegram
Відповідну інформацію в суботу, 16 квітня, оприлюднила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.
"Окупаційна влада "ЛДНР" проводить мобілізацію дітей, які брали участь у так званих "патріотичних клубах", до лав незаконних збройних формувань", — йдеться в тексті публікації омбудсмена.
Згідно з відомостями Денісової, загарбники мобілізують до лав бойовиків навіть підлітків, які лише досягли 16-річного віку. Один з неповнолітніх "резервістів", який був учасником так званого військово-патріотичного спортивного клубу "Наследники победы" Територіального штабу м. Комсомольське ГО "Військово-патріотичного руху "Молода гвардія-Юнармія", загинув.
Орім того, вона додала, що російська пропаганда, а також проведення військових навчань із залученням дітей, де їх навчають бути готовими взяти до рук зброю, на території ОРДЛО проводиться з 2017 року.
Наостанок Денісова закликала Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та інші правозахисні організації світу відреагувати на втягування дітей у збройний конфлікт і зупинити примусовий призов неповнолітніх до лав бойовиків.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях план з мобілізації 26 тисяч "резервістів" до сухопутних військ рф провалився, адже чоловіки масово відмовляються воювати в Україні.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-