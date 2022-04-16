Бойовики із "ЛДНР" мобілізують дітей: Денісова повідомила про загиблих

Серед підлітків вже є трігчно загиблі

На територіях Донеччини та Луганщини окупанти проводять мобілізацію неповнолітніх до лав бойовиків.

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Відповідну інформацію в суботу, 16 квітня, оприлюднила уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова.

"Окупаційна влада "ЛДНР" проводить мобілізацію дітей, які брали участь у так званих "патріотичних клубах", до лав незаконних збройних формувань", — йдеться в тексті публікації омбудсмена.

Згідно з відомостями Денісової, загарбники мобілізують до лав бойовиків навіть підлітків, які лише досягли 16-річного віку. Один з неповнолітніх "резервістів", який був учасником так званого військово-патріотичного спортивного клубу "Наследники победы" Територіального штабу м. Комсомольське ГО "Військово-патріотичного руху "Молода гвардія-Юнармія", загинув.

Орім того, вона додала, що російська пропаганда, а також проведення військових навчань із залученням дітей, де їх навчають бути готовими взяти до рук зброю, на території ОРДЛО проводиться з 2017 року.

Наостанок Денісова закликала Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та інші правозахисні організації світу відреагувати на втягування дітей у збройний конфлікт і зупинити примусовий призов неповнолітніх до лав бойовиків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях план з мобілізації 26 тисяч "резервістів" до сухопутних військ рф провалився, адже чоловіки масово відмовляються воювати в Україні.