"Укрпошта" відновлює роботу в одній із звільнених областей

"Укрпошта" повертається до роботи на території Чернігівської області.

У неділю, 17 квітня, на 53-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що "Укрпошта" відновлює свою роботу в Чернігівській області.

Про це повідомила директор Чернігівської дирекції "Укрпошти" Олена Дорошенко, передає telegram-канал "Суспільне Чернігів".

Повідомляється, що з понеділка, 18 квітня, "Укрпошта" відновлює роботу по відправленню та видачі поштових відправлень по всій Чернігівській області. Зазначається, що деякі відділення можуть мати перебої з Інтернетом. У Чернігові працюють 10 відділень: 14000, 14001, 14003, 14005, 14006, 14013, 14017, 14021, 14033, 14035.

"Робимо все, щоб до кінця квітня в обласному центрі повноцінно запрацювали всі інші відділення", — заявила Дорошенко.

В "Укрпошті" нагадали, що графік роботи компанії від початку війни змінено. Тому там просять перевіряти актуальні години роботи найближчого до вас відділення на сайті.

Карта роботи "Укрпошти" за 17 квітня.

Раніше повідомлялося, що окупанти по-звірячому вбили працівників "Укрпошти" на Запоріжжі. "Укрпошта" за перший місяць війни втратила понад 500 млн грн доходів.