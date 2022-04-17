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Під Миколаєвом морпіхи розбили угруповання росіян, є полонені (фото)

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Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Деякі росіяни на Миколаївщині потрапили у полон, а інші - загинули Новина оновлена 17 квітня 2022, 20:35
Деякі росіяни на Миколаївщині потрапили у полон, а інші - загинули

Частина окупантів поїде додому в целофанових мішках.

Українські військовослужбовці з окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського розбили черговий підрозділ російських окупантів.

Про це вони йдеться на сторінці військових з Одеси у Facebook.

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Зазначається, що українські морпіхи зруйнували плани російських загарбників щодо захоплення українських земель. Комусь з окупантів пощастило вижити і потрапити у полон, а інших — відправлять додому у целофановому мішку.

Також військовослужбовці показали здобуті трофеї та документи, які деяким росіянам вже точно не знадобляться.

Документи росіян, які воювали на Миколаївщині
Документи росіян, які воювали на Миколаївщині
Деякі із загарбників потрапили у полон
Деякі із загарбників потрапили у полон
Українська армія здобула чимало трофеїв
Українська армія здобула чимало трофеїв
Хтось з окупантів втратив капелюха
Хтось з окупантів втратив капелюха
Комусь з окупантів не пощастило значно більше і вони втратили життя
Комусь з окупантів не пощастило значно більше і вони втратили життя

Раніше повідомлялося, що окупанти перекидають свої війська на Південь та Схід України, тому там посилилися бойові дії. Проте дістається і мирним містам. Так, по Миколаєву за добу 9 квітня окупанти здійснили сім ракетних обстрілів, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

У ЗСУ ж зазначають, що таким чином росіяни хочуть посилити психологічний тиск на жителів міста та намагаються їх деморалізувати.

Пізно ввечері неділі, 10 квітня, російські окупаційні війська знову обстріляли Миколаїв, через що в місті було чутно потужний вибух.

Теги:
#Україна #Миколаївська область #Росія #Війна #Полон #Окупанти
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