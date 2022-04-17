Під Миколаєвом морпіхи розбили угруповання росіян, є полонені (фото)

Частина окупантів поїде додому в целофанових мішках.

Українські військовослужбовці з окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського розбили черговий підрозділ російських окупантів.

Про це вони йдеться на сторінці військових з Одеси у Facebook.

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Зазначається, що українські морпіхи зруйнували плани російських загарбників щодо захоплення українських земель. Комусь з окупантів пощастило вижити і потрапити у полон, а інших — відправлять додому у целофановому мішку.

Також військовослужбовці показали здобуті трофеї та документи, які деяким росіянам вже точно не знадобляться.

Документи росіян, які воювали на Миколаївщині

Деякі із загарбників потрапили у полон

Українська армія здобула чимало трофеїв

Хтось з окупантів втратив капелюха

Комусь з окупантів не пощастило значно більше і вони втратили життя

Раніше повідомлялося, що окупанти перекидають свої війська на Південь та Схід України, тому там посилилися бойові дії. Проте дістається і мирним містам. Так, по Миколаєву за добу 9 квітня окупанти здійснили сім ракетних обстрілів, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.

У ЗСУ ж зазначають, що таким чином росіяни хочуть посилити психологічний тиск на жителів міста та намагаються їх деморалізувати.

Пізно ввечері неділі, 10 квітня, російські окупаційні війська знову обстріляли Миколаїв, через що в місті було чутно потужний вибух.