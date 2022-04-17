Під Миколаєвом морпіхи розбили угруповання росіян, є полонені (фото)
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Частина окупантів поїде додому в целофанових мішках.
Українські військовослужбовці з окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського розбили черговий підрозділ російських окупантів.
Про це вони йдеться на сторінці військових з Одеси у Facebook.
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Зазначається, що українські морпіхи зруйнували плани російських загарбників щодо захоплення українських земель. Комусь з окупантів пощастило вижити і потрапити у полон, а інших — відправлять додому у целофановому мішку.
Також військовослужбовці показали здобуті трофеї та документи, які деяким росіянам вже точно не знадобляться.
Раніше повідомлялося, що окупанти перекидають свої війська на Південь та Схід України, тому там посилилися бойові дії. Проте дістається і мирним містам. Так, по Миколаєву за добу 9 квітня окупанти здійснили сім ракетних обстрілів, на щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.
У ЗСУ ж зазначають, що таким чином росіяни хочуть посилити психологічний тиск на жителів міста та намагаються їх деморалізувати.
Пізно ввечері неділі, 10 квітня, російські окупаційні війська знову обстріляли Миколаїв, через що в місті було чутно потужний вибух.