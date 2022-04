Українські захисники не здаються: що зараз відбувається у Маріуполі (карта боїв)

Основне вогнище опору українських військових — на заводі "Азовсталь"

Українське місто Маріуполь вже 54 дні тримає оборону від російських загарбників. Місто піддається постійним обстрілам і більшість його вже зайнята російськими військами. Тим людям, які вижили під вогнем та без їжі, окупанти запропонували розгрібати завали за їжу.

Згідно з картами та аналітикою від The Institute for the Study of War, окрім зайнятого українськими військовими заводу "Азовсталь", осередки опору захисників Маріуполя є і в інших частинах міста.

Якщо порівняти карти за останню та передостанню добу, то видно, що оціночна російська передова зрушила (позначена рожевим) і розширилася територія міста над якою заявлений контроль росії (жовте) – вважається, що війська рф захопили частину територій на північ від заводу.

Карта боїв у Маріуполі за підсумками 16 та 17 квітня

Завод "Азовсталь" у Маріуполі зазнає практично постійного обстрілу з боку російських військ — вони хочуть, щоб українські захисники здалися.

Аналітики вважають, що попри слова українського Генштабу, російським військам вдалося як мінімум частково захопити порт — їхню присутність підтверджено у ключових місцях на південному заході міста, серед них — портове управління та будівлю прокуратури. Є ймовірність наявності груп українських захисників, які борються в оточенні поза заводом "Азовсталь". Частина з них — морпіхи 36-ї бригади днями прорвалися до "Азова".

росія намагається змусити українських воїнів здатися, завдаючи потужних ударів по місту, у тому числі і зі стратегічних літаків-бомбардувальників. Не шкодують вони й місця, де можуть лишатися мирні жителі.

Експерти вважають, що захоплення Маріуполя трапиться на тижні, хоч і з великими втратами російських сил. Тим часом у місті залишається ще чимало цивільного населення, частина якого перебуває на "Азовсталі". Про це повідомили низка джерел, в укриттях на заводі близько тисячі людей, серед них – діти.

Повідомляється, що росія планує бомбардування території заводу авіаційними бомбами.

Як раніше писав "Телеграф", тіла цивільних жертв російського вторгнення в Маріуполі все ще залишаються лежати на вулицях — журналістам вдалося потрапити в околиці заводу Ілліча. При цьому російська пропаганда вже не приховує, що місто "прасують" обстрілами навмисне — нібито для науки іншим містам, які не захочуть здаватися.