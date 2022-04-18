Маріуполь буде деблоковано: голова розвідки зробив гучну заяву

Глава ГУР вважає, що українські захисники триматимуться до останнього

Бої в Маріуполі продовжуються вже 54 дні, місто майже весь цей час перебуває в блокаді, більшість будівель зруйновані, частина цивільного населення загинула – їхні тіла залишаються на вулицях. Електрики, води та газу немає вже кілька тижнів. Весь цей час українські захисники продовжують оборону міста та не здаються ворогові.

Про деблокування окупованого Маріуполя в прямому ефірі національного телемарафону заявив глава українського управління розвідки Кирило Буданов. Він зазначив, що українські захисники не залишать позиції: "Наші захисники не здадуться і будуть оборонятися до останнього. Маріуполь буде деблоковано та звільнено".

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Буданов зазначив, що угруповання, яке штурмує місто, залишається таким самим за кількістю. Росвійська поспішають, аби здобути хоч якусь тактичну перевагу, вважає глава ГУР.

Він порівняв пропозицію російського Міноборони про здачу для українських військових у Маріуполі з трагедією в Іловайську у 2014 році, коли тих, хто виходив з оточення розстрілювали.

Раніше "Телеграф" публікував останні карти боїв у Маріуполі у порівняні — крім заводу "Азовсталь" у місті фіксують ймовірні осередки опору українських військових.

Також радник глави Офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що для розблокування Маріуполя потрібне важке озброєння, його можуть застосувати непрямим способом, а для "обміну" міста.