Житомирщина: в Овручі розбирають завали центру зайнятості, 8 населених пунктів – розміновано

На звільненій від російських окупантів Житомирщині розмінували вже 8 населених пунктів і перейшли до процесу відновлення постраждалих будівель та інфраструктури. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Зокрема, в Овручі та у смт Городок встановлюють вікна у житлових будинках. В селах Черняхів, Раківщина, Різня, Малинівка та Юрівка відновлюють дахи та покрівлі.

"Також в Овручі розбирають завали знищеного центру зайнятості", — зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що дорожники прибрали 102 км Житомирської траси.