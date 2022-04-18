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Житомирщина: в Овручі розбирають завали центру зайнятості, 8 населених пунктів – розміновано

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Житомирщина: в Овручі розбирають завали центру зайнятості, 8 населених пунктів – розміновано Новина оновлена 18 квітня 2022, 11:03

На звільненій від російських окупантів Житомирщині розмінували вже 8 населених пунктів і перейшли до процесу відновлення постраждалих будівель та інфраструктури. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Зокрема, в Овручі та у смт Городок встановлюють вікна у житлових будинках. В селах Черняхів, Раківщина, Різня, Малинівка та Юрівка відновлюють дахи та покрівлі.

"Також в Овручі розбирають завали знищеного центру зайнятості", — зазначив Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив, що дорожники прибрали 102 км Житомирської траси.

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