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Росіяни знову обстріляли "Градами" мирних жителів Дніпропетровщини (мапа)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Міста знаходяться неподалік від адмінкордону областей Новина оновлена 19 квітня 2022, 08:33
Міста знаходяться неподалік від адмінкордону областей

На території регіону немає ворогів, і вони обстрілюють здалеку

Українські населені пункти продовжують зазнавати масових обстрілів російських військ. Вночі було обстріляно Миколаїв, а також Дніпропетровську область.

Про руйнування у Криворізькому районі регіону повідомив голова місцевої військової адміністрації Олександр Вілкул. Він наголошує, що жертв немає.

Обстріли велися з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії по Зеленодольську, Мар’янському, Великій Костромці та інших населених пунктах. Постраждали приватні та багатоквартирні будинки. Ці населені пункти знаходяться неподалік лінії фронту, звільнених українських територій і кордонів Херсонської та Дніпропетровської областей.

За даними голови Дніпровської облради Миколи Лукашука, постраждали дві квартири. Кордони регіону під повним контролем збройних сил України та вороги обстрілюють здалеку.

Ці населені пункти вже не вперше зазнають обстрілів росіян.

Раніше "Телеграф" писав, що обстріл посилився і на Донбасі, і на Харківщині — росія розпочала масштабний наступ, намагається прорвати оборону українських захисників.

Згідно з новими картами бойових дій — у битві за Донбас кількість точок активного зіткнення збільшилася.

Теги:
#Обстріл #Війна #Кривий Ріг
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