У майже 30% деокупованих населених пунктів запрацювали органи місцевого самоврядування – Тимошенко

Українським військам вдалося звільнити від російської окупації 919 населених пунктів на територіях Житомирської, Запорізької, Київської, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей. У звільнених містах та селах тривають роботи з організації роботи місцевої влади, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час брифінгу.

За його словами, 29% деокупованих населених пунктів вже активували роботу органів місцевого самоврядування та їхніх виконавчих органів.

"192 населених пункти розпочали роботу гуманітарних штабів, цим опікуються обласні військові адміністрації спільно з ДСНС. У 70 – проведено розмінування територій", — поінформував Тимошенко.

Крім цього, 336 населених пунктів відновили роботу Національної поліції, 256 – роботу медичних закладів. Укрпошта відновила надання своїх послуг у 74 деокупованих містах, селищах та селах.

Паралельно спеціалісти забезпечують роботу ключових комунікацій. Подачу газу відновили у понад 280 населених пунктів, а електроенергії – у понад 300. Водопостачання та водовідведення відновлено на 29%.

"335 населених пунктів вже мають послуги мобільного звʼязку", — розповів заступник голови ОП.

На Харківщині, попри бойові дії, комунальники ремонтують критичну інфраструктуру. Так, у звільнених від окупантів селищах Вільхівка та Мала Рогань вже відновили електропостачання у 140 споживачів.

"З траси M-03 від Харкова до звільненого Чугуєва вивезли тридцять одиниць понівеченого військового та цивільного транспорту. Дорожники регулярно проводять аварійний ремонт автошляхів у місцях попадання ворожої артилерії", — відзвітував Тимошенко.

На Сумщині майже 50 тис. абонентів підключили до електропостачання. Послугу відновлено у всіх населених пунктах області, крім чотирьох. Водою забезпечені майже 1,5 тис. населених пунктів.

У Чернігівській області електропостачання відновлено на 97% відсотків. Розміновані села Ягідне, Лукашівка, Нова Басань, Новий Биків та частково Чернігів.

"Вода є майже у всьому регіоні, крім Чернігова, де зруйновні три з п’яти водопровідних помпових станцій", — зазначив Тимошенко.

Як раніше повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко, постраждалі від дій російських окупантів регіони отримають 10 млн продуктових наборів тривалого зберігання.