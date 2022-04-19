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ЗСУ відновили контроль над містом на Донбасі

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Українські військові відбили Мар'їнку Новина оновлена 19 квітня 2022, 19:08
Українські військові відбили Мар'їнку

На інших фронтах ворогам також не вдалося прорватися.

Українській армії на 55-й день війни в результаті контрнаступу вдалося відбити російських окупантів в районі міста Мар'їнка, після чого ЗСУ відновили контроль над цим населеним пунктом.

Про це у вівторок, 19 квітня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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"На Донецькому напрямку, в районі міста Мар’їнка, в результаті контрнаступу наших військ ворог зазнав втрат та відступив. Підрозділи Сил оборони відновили контроль над цим населеним пунктом", — йдеться у повідомленні.

При цьому окупанти частково заблокували місто Харків та намагаються бити по українських підрозділах та об'єктах критичної інфраструктури.

Також була зафіксована спроба штурму на Ізюмському напрямку, південніше від самого міста, однак успіху цей наступ не мав й окупанти були змушені відступити на раніше зайняті позиції.

Крім того, тривають бої на Південнобузькому напрямку — в Олександрівці — де ворожа армія намагається вийти на адміністративну межу Херсонської області. Здійснити це ворогам не вдається.

Нагадаємо, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував оголосити з 21 квітня чотириденне гуманітарне припинення вогню в Україні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ООН назвали кількість жертв серед мирних жителів України, які загинули після повномасштабного вторгнення росії.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Донбас #Битва
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