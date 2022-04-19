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70-річна жінка тиждень автостопом їздила до Бучі, щоб знайти тіло сина. І знайшла (фото)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Надія Трубчанінова поховала сина Новина оновлена 19 квітня 2022, 23:02
Надія Трубчанінова поховала сина

Жінка втратила на війні найцінніше

Російські окупанти вбили понад 300 мирних жителів у Бучі. Там же загинув і син 70-річної Надії Трубчанінової.

Історію жінки розповів фотограф видання AP Родріго Абд в Instagram.

Надія, яка пережила окупацію, щодня протягом багатьох днів автостопом їздила до Бучі зі свого села у пошуках тіла сина. У результаті жінка знайшла його тіло, а похорон відбувся у суботу, 16 квітня.

За інформацією censor.net, 48-річного Вадима Трубчанінова російські окупанти вбили у Бучі 30 березня.

"Надія витратила більше тижня, намагаючись повернути сина додому для належного поховання. Нарешті вона поховала його", — повідомив Родріго, який додав кадри з похорон.

Нагадаємо, росія не визнає злодіянь своїх солдатів у Бучі та інших містах Київської області, називаючи все "фейком". Більш того, кривавий диктатор володимир путін нагородив підрозділи, які базувалися у Бучі. У росії також "пояснили", чому не хочуть, щоб розслідуванням "різанини в Бучі" займалися на міжнародному рівні. До слова, місто очистили від розбитої військової техніки і його тепер не впізнати.

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#Україна #Росія #Буча #Війна з Росією
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