Докладемо всіх зусиль: Україна спробує врятувати з Маріуполя жінок, дітей та літніх людей

У Маріуполі, який частково захоплений російськими військами, а частково піддається щоденним бомбардуванням авіації росії і обстрілам з важкої артилерії, вдалося погодити гуманітарний коридор.

Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Попередня домовленість на 20 квітня включає гумкоридор для жінок, дітей та літніх людей.

У Маріуполі збір з 14:00 на вулиці Таганрозької та 130-ї Таганрозької дивізії. Колона поїде на Запоріжжя через Мангуш, Бердянськ, Токмак та Оріхів.

Через високий рівень ризику можуть відбутися зміни під час дії коридору. "Ми докладемо всіх зусиль, щоб усе спрацювало як слід", — зазначила Верещук.

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